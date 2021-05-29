Мати пішла займатися любощами за гроші: у Черкасах дитина ледь не загубила себе сама у квартирі / Нацполіція

Мешканка Черкас залишила без нагляду у квартирі маленьку дитину, а сама пішла надавати інтимні послуги за гроші. Поки матері не було, 4-річний хлопчик ледь не випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Максима Залізняка.

Як повідомили у Нацполіції Черкаської області, очевидці помітили, що дитина з вікна четвертого поверху кидає іграшки. Також хлопчик нахилився і ледь не випав. Люди просили дитину зайти до квартири, проте він не реагував. Тоді перехожі викликали правоохоронців.

Копи встановили, що дитина перебувала у квартирі сама. Його 28-річна мати прийшла через годину і поводилася дуже підозріло. Під час огляду у жінки знайшли наркотики.

Горе-мати зізналася, що часто залишає дитину наодинці, оскільки заробляє на життя тим, що надає інтимні послуги за гроші.

Поліція вилучила хлопчика у цієї жінки. Його доставили до Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім". Медики встановили, що у дитини хворобливий стан.

Поліцейські склали на жінку адміністративні протоколи за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового забороненого припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України про адміністративні порушення.

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Раніше трагедія сталася у Кременчуці Полтавської області - там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.