"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту

Українці не прийняли вибачення Анастастії Константінової / скріншот

Дочка судді Печерського суду Анастасія Константінова, яка назвала українців "бидлом", захищаючи російського репера Басту, вибачилася за свої слова. Однак це дівчині не допомогло. У Мережі продовжують обурюватися з приводу витівки столичної студентки.

Українці звернули увагу, що вибачалася Анастасія російською мовою, а очі постійно відводила убік. Користувачі соцмереж підозрюють, що дівчина читає кимось написаний текст. На думку українців, вибачитися її змусили батьки. Вони впевнені, що найімовірніше дівчина дотримується сепаратистських поглядів, тому що "такі розмови в сім'ї".

"Мабуть, мати змусила "вибачитися", бо злякалася за свою суддівську кар'єру; місце-то хлібне і пустувати довго не буде", - вважає Марина Франківська.

"Треба було ременем і по тих губах, щоби не говорила те, що не треба! Засунь свої вибачення в одне місце, ти що думала тепер тебе пробачать???",- обурилася ще одна користувачка соцмережі.

Що відомо про Анастасію Константінову

Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анастасія імовірно є дочкою судді Печерського районного суду столиці Крістіни Константінової.

Як свідчить декларація судді, сім'я дівчини прописана в Сєвєродонецьку Луганської області.

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Згідно з документом, у власності судді Константінової є квартира площею 149 кв.м. вона придбала її в 2012 році, але одразу ж переписала на свою матір Олену Андріївну Константінову.

Також відомо, що Анастасія разом з сім'єю проживає під Києвом, в населеному пункті Віта-Поштова. Там у них будинок площею 260 кв.м з окремою лазнею і альтанкою. Задекларована вартість - 2,8 млн грн.

Суддя Печерського суду Крістіна Константінова / Фото pavlovskynews

Як повідомив активіст Михайло Жернаков на сторінці у Facebook, Анастасія нібито є дочкою колишнього співробітника ДБР Анатолія Тарасюка, а вітчимом Насті донедавна був суддя Печерського районного суду Віктор Кицюк.

Сама Анастасія найімовірніше теж стане суддею. Дівчина навчається на третьому курсі юридичного факультету.

Екслідер Правого сектора в Одесі Сергій Стерненко на своєму YouTube-каналі повідомив, що, за його інформацією, Анастасія нібито є не лише дочкою судді, а й колишнього офіцера СБУ Анатолія Тарасюка, який зараз працює в ДБР і займається розслідуванням справ Майдану.

До слова, в декларації Крістіни Константінової вказана дочка Анастасія Анатоліївна. Її прізвище - Тарасюк.

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У чому суть скандалу

Київська студентка Анастасія записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому виконавцю" - російському реперу Баста. Крім того, вона в зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.

"До речі, поки не пішла на пляж, хотіла висловитися щодо новинних подій, пов'язаних з одним з моїх улюблених виконавців, який приїхав до Києва. І я читаю в новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим – наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, в закладах якихось. Якесь наше бидло українське. Вгамуйтеся, бл*дь. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, бл*дь, не означає. Він (Крим, – ред.) вже не наш. Змиріться вже, бл*дь. Про*бали", - заявила дівчина.

Пізніше Анастасія вибачилася за свої слова. Мовляв, була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.

Нагадаємо:

У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.

31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони на в'їзд на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.

4 травня стало відомо, що Баста, який раніше кілька разів відвідував окупований РФ Крим, приїхав у Київ, чим і спровокував гучний скандал.

До слова, на 25 і 26 червня 2021 року концерти Басти заплановані в Києві в залі Stereo Plaza.