УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту

8 травня 2021, 12:05

Користувачі соцмереж сумніваються в щирості дівчини, яка, імовірно, читала з листочка вибачення, написані кимось іншим.

Анастастия Константинова
Українці не прийняли вибачення Анастастії Константінової / скріншот

Дочка судді Печерського суду Анастасія Константінова, яка назвала українців "бидлом", захищаючи російського репера Басту, вибачилася за свої слова. Однак це дівчині не допомогло. У Мережі продовжують обурюватися з приводу витівки столичної студентки.

Українці звернули увагу, що вибачалася Анастасія російською мовою, а очі постійно відводила убік. Користувачі соцмереж підозрюють, що дівчина читає кимось написаний текст. На думку українців, вибачитися її змусили батьки. Вони впевнені, що найімовірніше дівчина дотримується сепаратистських поглядів, тому що "такі розмови в сім'ї".

"Мабуть, мати змусила "вибачитися", бо злякалася за свою суддівську кар'єру; місце-то хлібне і пустувати довго не буде", - вважає Марина Франківська.

false
false
false

false

"Треба було ременем і по тих губах, щоби не говорила те, що не треба! Засунь свої вибачення в одне місце, ти що думала тепер тебе пробачать???",- обурилася ще одна користувачка соцмережі.

false

Що відомо про Анастасію Константінову

Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анастасія імовірно є дочкою судді Печерського районного суду столиці Крістіни Константінової.

Як свідчить декларація судді, сім'я дівчини прописана в Сєвєродонецьку Луганської області.

false
declarations.com.ua

Згідно з документом, у власності судді Константінової є квартира площею 149 кв.м. вона придбала її в 2012 році, але одразу ж переписала на свою матір Олену Андріївну Константінову.

Також відомо, що Анастасія разом з сім'єю проживає під Києвом, в населеному пункті Віта-Поштова. Там у них будинок площею 260 кв.м з окремою лазнею і альтанкою. Задекларована вартість - 2,8 млн грн.

Христина Константинова
Суддя Печерського суду Крістіна Константінова / Фото pavlovskynews

Як повідомив активіст Михайло Жернаков на сторінці у Facebook, Анастасія нібито є дочкою колишнього співробітника ДБР Анатолія Тарасюка, а вітчимом Насті донедавна був суддя Печерського районного суду Віктор Кицюк.

Сама Анастасія найімовірніше теж стане суддею. Дівчина навчається на третьому курсі юридичного факультету.

false

Екслідер Правого сектора в Одесі Сергій Стерненко на своєму YouTube-каналі повідомив, що, за його інформацією, Анастасія нібито є не лише дочкою судді, а й колишнього офіцера СБУ Анатолія Тарасюка, який зараз працює в ДБР і займається розслідуванням справ Майдану.

До слова, в декларації Крістіни Константінової вказана дочка Анастасія Анатоліївна. Її прізвище - Тарасюк.

false
declarations.com.ua

У чому суть скандалу

Київська студентка Анастасія записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому виконавцю" - російському реперу Баста. Крім того, вона в зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.

"До речі, поки не пішла на пляж, хотіла висловитися щодо новинних подій, пов'язаних з одним з моїх улюблених виконавців, який приїхав до Києва. І я читаю в новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим – наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, в закладах якихось. Якесь наше бидло українське. Вгамуйтеся, бл*дь. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, бл*дь, не означає. Він (Крим, – ред.) вже не наш. Змиріться вже, бл*дь. Про*бали", - заявила дівчина.

Пізніше Анастасія вибачилася за свої слова. Мовляв, була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.

Нагадаємо:

  • У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.
  • 31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони на в'їзд на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.
  • 4 травня стало відомо, що Баста, який раніше кілька разів відвідував окупований РФ Крим, приїхав у Київ, чим і спровокував гучний скандал.
  • До слова, на 25 і 26 червня 2021 року концерти Басти заплановані в Києві в залі Stereo Plaza.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилася за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнали 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

скандал Баста новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Журналісти показали, як виглядають Катя Осадча і Тіна Кароль без макіяжуЖурналісти показали, як виглядають Катя Осадча і Тіна Кароль без макіяжу У Росії через Україну може вибухнути катастрофаУ Росії через Україну може вибухнути катастрофа Навіщо Блінкен приїжджав до України: чотири головні висновкиНавіщо Блінкен приїжджав до України: чотири головні висновки Який зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вченихЯкий зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вчених Україні передрекли індійський сценарій з коронавірусомУкраїні передрекли індійський сценарій з коронавірусом

Останні новини

18:03
У Краматорську на атракціоні люди отримали страшні травми
17:59
ЗМІ дізналися, чому реєстрація Спутник V у ЄС на межі провалу Відео
17:58
У Кравчука зробили важливу заяву щодо обміну полоненими з ОРДЛО Відео
17:33
Парад 9 травня з вогником: у РФ військове авто спалахнуло посеред вулиці Відео
17:22
Epic пропонувала Sony 200 млн доларів за ексклюзиви PlayStation
Реклама
17:20
Чехія вимагатиме мільйонної компенсації від Росії за вибухи на складах Відео
17:06
У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав Навальний - ЗМІ Відео
16:51
Що приготувати з кульбаб: найкорисніші рецепти варення, вина і чаю Відео
16:38
Брат Єлизавети II влип у скандал з торгівлею зв'язками з Путіним - The Times Відео
16:25
iPhone XR після оновлення став швидше за iPhone 11 і 12 Відео
16:23
Гороскоп на 9-10 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: загроза підлої пастки Відео
16:03
У Мережі відреагували на резонансне відео Ломаченка до Дня перемоги Відео
15:54
Викрадення скандального судді-втікача Чауса: в СБУ зробили гучну заяву Відео
15:37
На Закарпатті схопили агентів РФ, які погрожували труїти угорців Відео
15:17
"Зима" напередодні літа: українців попередили про новий удар холоду Відео
14:55
У популярного симулятора Frostpunk з'явиться окрема мобільна версія Відео
14:52
Померла зірка культового серіалу Санта-Барбара Відео
14:47
У Москві зганьбилися під час параду 9 травня із БМП, яка заглухла Відео
14:37
США заблокували зустріч Зеленського і Путіна - дипломат Відео
14:07
Творці Days Gone відповіли на важливі питання перед виходом гри на ПК Відео
Реклама
14:00
У моду з 70-х повернулися фантастичні сукні, в'язані гачком Фото Відео
13:56
У День Перемоги США поставили РФ жорсткий ультиматум через Крим Відео
13:49
На марші Безсмертного полку у Донецьку пронесли портрет діда Зеленського Відео
13:27
Пєсков розтлумачив пасаж Путіна про недобитих карателів
13:00
Telegram подружився з ВКонтакті, TikTok і Snapchat
12:57
У НАТО зробили заяву щодо ПДЧ для України і розкрили плани на саміт Відео
12:56
Зіга і розбірки з Онуфрієм: що відбувається в центрі Києва 9 травня Відео
12:53
Найгірші поради для краси, яким не можна вірити Відео
12:51
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
12:29
Привітання на День матері 2021: які слова сказати і ніжні листівки
12:22
Російські кораблі напаскудили під час морських навчань США та України Відео
12:18
Resident Evil Village тільки вийшла, а вже встановила свій перший рекорд Відео
11:54
В Одесі на акції "Безсмертного полку" почалися бійки Відео
11:49
Опубліковані фото з виступу дружини Лещенка Dj Nastya у Москві Відео
11:35
Крейсер США перехопив судно, нашпиговане російською зброєю Відео
10:48
Путін у День Перемоги "брязкав" зброєю і розповів росіянам про недобитих карателів Фото Відео
10:30
Зеленському привезли американський батіг Погляд
10:28
У Білорусі зробили попередження опозиції у разі відходу Лукашенка Відео
10:03
Речі, які жінка не повинна носити на роботу Відео
09:40
Лукашенко оголосив про сценарій передачі влади у Білорусі Відео
Реклама
09:39
Зеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців Відео
09:04
Фінляндія дізналася про плани Росії щодо військ у Європі Відео
09:03
Відмова від 9 травня не за горами: чи переможене "побєдобєсіє" в Україні Погляд
08:25
Відключення Росії від SWIFT стане для неї катастрофою - експерт
08:22
В Україні виявлено ще понад 5 тисяч випадків зараження коронавірусом Відео
07:51
Китайська ракета впала в Індійський океан - ЗМІ Відео
07:44
Смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин: покроковий рецепт з фото Відео
07:33
Лікар пояснила, чому нового сплеску COVID-19 українцям не уникнути Відео
07:15
Як привітати з Красною гіркою - листівки та тексти
06:57
Військова допомога від США: що реально дадуть Україні і чим відповість Росія Погляд
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти