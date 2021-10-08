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Матері самі приводили до педофілів дочок: двоє пенсіонерів з Чернівців 15 років ґвалтували дітей

8 жовтня 2021, 11:33

Жертвам збоченців було 11-14 років, одна з постраждалих дівчаток – хрещениця затриманого Віктора Щербакова. Інші - діти з неблагополучних сімей та інтернатів.

Віктор Щербаков
Віктор Щербаков та його 66-річний спільник займалися насильством над дітьми з 2006 року / Фото Facebook Віктора Щербакова

У Чернівцях 74-річний чоловік організував цілий "бізнес" - він розбещував і ґвалтував дітей, записував і продавав порновідео з ними. Жертвам було від 11 до 14 років, одна з постраждалих дівчаток – його хрещениця. У педофіла був 66-річний спільник. Вони знущалися над неповнолітніми щонайменше впродовж 15 років - з 2006-го. Серед жертв були і діти з неблагополучних сімей і навіть з інтернатів. З мамами деяких дівчаток педофіл був давно знайомий, вони теж були "в темі".

Правоохоронці почали розслідування після того, як у березні цього року в поліцію надійшов сигнал від жінки. Вона заявила, що побачила в Мережі запис насильства над дівчинкою. За даними видання Obozrevatel, фігурантом виявився 74-річний мешканець Чернівців Віктор Щербаков. У чоловіка кілька профілів в соцмережах, але відомо про нього небагато. На сторінці у Facebook зазначено, що він навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу, а працював головним спеціалістом відділу контролю в Чернівецькій облдержадміністрації. У статусі "сімейний стан" написано, що чоловік розлучений.

Другим затриманим виявився на той момент керівник відділення "Музичне мистецтво" Чернівецького обласного професійного коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича - 66-річний Юрій Бозуленко. Раніше він був заступником керівника з виховної роботи. У місті кажуть, що його сім'я "відома та порядна": дружина і син – кандидати наук.

За словами Чернівецької журналістки Галини Єремиці, Бозуленко постійно чіплявся до першокурсниць, яким було від 13 років. А самі студентки розповіли, що викладач нібито часто ділився своїми сексуальними пригодами і фантазіями.

За даними слідства, Бозуленко був постійним клієнтом Щербакова: в його квартирі він "бавився" багато разів. У день затримання чоловік був з восьмикласницею.

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Офіційно вже відомо про майже 90 епізоди злочинів проти дітей. Неофіційно правоохоронці кажуть, що їх напевно було набагато більше.

читайте такожВідкрив "полювання" на маленьких хлопчиків: на Одещині спіймали педофіла з 50-річним стажемПроблема в тому, що діти самі не звертаються за допомогою, тому що вони бояться та їм соромно. Копи вважають, що чоловіки навряд чи стали педофілами на старості років, найімовірніше, вони займалися цим все життя.

Поки що свідчення дали лише три дівчинки.

"Попри таку ситуацію, у нас достатньо доказів провини обох затриманих пенсіонерів. Власник квартири ретельно записував їхні протиправні дії: дати, імена дівчаток, суми винагороди за сексуальні послуги", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Руслан Дударець.

Як повідомляв Главред, збоченців затримали правоохоронці, коли до них у квартиру зайшла чергова неповнолітня дівчина. За допомогою співробітників спецпідрозділу КОРД поліцейські потрапили в приміщення, провели в квартирі обшук, вилучили речові докази протиправної діяльності, а обох пенсіонерів затримали.

Всього з комп'ютера Щербакова вилучили близько терабайта інформації, серед яких 54 гігабайти - це фото і відеоматеріали, які за результатами експертизи визнали порнографічними.

74-річному чоловікові інкримінується вчинення 58 епізодів кримінальних злочинів, а його 66-річному спільнику – 29.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних потрапив 52-річний місцевий житель за розбещення і згвалтування 10 неповнолітніх дівчаток. Чоловік створив фейковий аккаунт в соцмережах і під прикриттям фото свого сина знайомився з неповнолітніми, а потім шантажем заманював на зустріч в безлюдному місці.

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педофіл новини України новини Чернівців зґвалтування
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