Мати та алкоголь: у Києві блогерка з друзями розбомбила шикарну квартиру

У Києві блогери розбили апартаменти

У Києві безсоромна блогерка влаштувала шумне паті в орендованій квартирі - вона разом із друзями ламали ліжко, побили телевізор, а стіни розмалювали маркером. Як наслідок, туди приїхали правоохоронці і хлопця блогерші в наручниках відвезли до відділку.

Це сталося 1 червня. Про ці події дівчина розповіла в своєму Інстаграмі. Там у неї приблизно 75 тисяч передплатників.

За словами дівчини, апартаменти руйнувала не вона, а її друзі. Однак навіщо вони це робили - невідомо.

Дівчина показувала на відео розбите ліжко і говорила, що все "не так вже трагічно". На деяких кадрах молоді люди користуються вогнегасником без потреби. Крім цього, в номері підлога була залита водою і спиртним.

Коли прибули правоохоронці, блогерка разом з хлопцем неодноразово їх ображали. Тому на хлопця наділи наручники, щоб відвезти до відділку.

Однак це не спрацювало і згодом вона також опублікувала відео суперечки в дільниці. Яке покарання загрожує молодим людям, поки що невідомо.