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Мріяв стати боксером: подробиці вбивства 8-річного хлопчика в Покрові

11 червня 2021, 19:29

Вбивство 8-річного хлопчика на Дніпропетровщині стало шоком для близьких.

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Вбивство 8-річного хлопчика в Покрові / Нацполіція

8-річний Ібрагім Огли, якого вбив у місті Покров Дніпропетровської області залицяльник його матері, хотів стати боксером. Хлопчик був товариським, але ніколи не розповідав про свою сім'ю.

Як пише ТСН, співробітниця школи Анастасія, в якій навчався Ібрагім, розповіла, що він ріс не з рідним батьком, а зі співмешканцем матері. При цьому її співмешканець - не той, який підозрюється у вбивстві.

"Це був дуже веселий і добрий хлопчик. Розповідав, що мріє займатися боксом. Хотів стати сильним, щоб захищати слабких", - додала співробітниця школи.

Час від часу мати приходила в школу, але завжди була п'яна.

Сусіди бачили, як мати кричала на Ібрагіма і била його. За деякими даними, зараз вона вагітна другою дитиною.

Чому вбили хлопчика

2 червня мама хлопчика разом зі своїм 33-річним залицяльником відпочивала вдома. Пара розпивала спиртні напої. Близько 12:00 дня Ібрагім пішов гуляти на дитячий майданчик, який розташований недалеко від його будинку.

В цей час між жінкою і чоловіком, які вже перебували в стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт — мати школяра відмовила залицяльнику в інтимній близькості.

Чоловік не впорався з емоціями, вийшов на вулицю, заманив в покинутий будинок Ібрагіма і задушив його голими руками — так він хотів помститися коханій. Щоб уникнути кримінального покарання, злочинець скинув тіло дитини в каналізаційний колектор і присипав сміттям.

Про зникнення хлопчика мати повідомила в поліцію тільки 6 червня. Пошуками школяра відразу почала займатися місцева поліція разом з кінологами, а також волонтери та громадськість. Тим часом маму Ібрагіма стали допитувати слідчі.

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При пошуку Ібрагіма поліцейські перевірили всі дитячі майданчики міста, вокзали, ринки, занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де дитина теоретично могла перебувати. Через два дні від початку пошукової операції службова вівчарка на прізвисько Більт взяла слід і привела правоохоронців до каналізаційного колектора.

"По речах дитини службова собака взяла слід від будинку, де жив хлопчик, і провела до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини",-повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Пізніше правоохоронці встановили підозрюваного у скоєнні злочину, а також його мотиви.

"Оперативники встановили послідовність подій і мотиви, які самі по собі вражають своєю жорстокістю. Шанувальник горе-матері під час чергового застілля дуже образився на неї за відмову в інтимній близькості", — розповіли в пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Чоловіка затримали та за підсумками зібраних доказів та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У Національній поліції сказали, що матір можуть притягнути до відповідальності. Але офіційно правоохоронці це не коментують.

З боку соціальних служб до жінки питань не було, сім'я ніколи не перебувала на обліку як неблагополучна.

"Мама на контакт зі школою йшла. Школа приходила до неї додому, вони спілкувалися. Хлопчик навчався в спеціалізованому класі", - повідомив мер Покрова Олександр Шаповал.

Раніше повідомлялося, жителя Чернігівської області, який холоднокровно зарізав 7-річного сина і викинув тіло в соняшниковому полі, відправлять на примусове лікування. Чоловіка, який завдав своєму чаду 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом в область шиї, тулуба, рук і ніг, визнали неосудним.

поліція
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