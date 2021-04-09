Медичний канабіс в Україні дозволили продавати: що не під забороною

В Україні влада дозволила обіг медичних конопель / Анастасія Олейнікова для Главреда

Кабмін України вніс зміни до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин – узаконив низку психотропів.

В Україні узаконено медичний канабіс, тепер можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксімолс, Набілон та Дронабінол, йдеться на сайті уряд.

Постанову, якою узаконено медичний канабіс (№324), датована 7 квітня, її підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що таке Дронабінол, Набілон та Набіксімолс

Набілон та Дронабінол – це синтетичні канабіноїди (дієві речовини гашишу і марихуани). Препарати, створені з цих речовин, використовують зокрема для боротьби з блювотою;

Набіксімолс – це стандартизований екстракт канабісу. Створений з цієї речовини препарат використовують для того, щоб полегшити біль та спазми при розсіяному склерозі (хронічне захворювання нервової системи).

В уряді підкреслили, що обіг Дронабінолу, Набілону та Набіксімолсу в українській державі допускається лише у формі субстанцій, призначених для виробництва однойменних ліків.

/ kmu.gov.ua

Наприкінці січня стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримує легалізацію канабісу в Україні у медичних цілях.

Ще у жовтні 2020 року в Офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболювальний ефект.