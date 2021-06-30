Медичний комітет дав раді рекомендацію голосувати за легалізацію канабісу / УНІАН

Комітет українського парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Раді підтримати законопроект про легалізації медичного канабісу. Про це 30 червня написав на своєму Telegram- голова комітету Михайло Радуцький.

Нардеп написав, що за останній рік у Раді було зареєстровано кілька альтернативних законопроектів на цю тему. А профільний комітет розробив і зареєстрував у парламенті компромісний проект закону № 5596, який підтримали 82 народних депутати з різних фракцій.

Документом пропонується дозволити використання медичних препаратів на основі канабісу для подолання хронічного болю, депресії, посттравматичного стресового розладу.

Також законопроект зобов'язує створити систему контролю за обігом і використанням медичного канабісу. Вона має на увазі наступне:

діяльність підприємств з культивування лікарських конопель можлива тільки після отримання відповідної ліцензії;

створюється спеціальний уповноважений орган з контролю за обігом цієї рослини;

продаж препаратів на основі канабісу дозволяється виключно за механізмом Е-рецепта;

вводиться подвійний контроль з боку МВС і МОЗ за повним "життєвим циклом" - від виробництва і транспортування препаратів до місць продажу до вживання їх пацієнтами.

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Нагадаємо, раніше, в жовтні 2020 року, в офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.

9 квітня 2021 року був частково узаконений медичний Каннабіс. Тепер в Україні можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксимолс, Набілон і Дронабінол.