Медики борються за життя: у страшній ДТП під Одесою постраждала юна продавчиня кавунів

ДТП в Одеській області / od.npu.gov.ua

В Одеської області в результаті ДТП за участю водія KIA постраждала 16-річна Надія Балан, дівчина перебуває у важкому стані.

Вона працювала продавцем кавунів за прилавком уздовж автомобільної дороги, де і сталося ДТП. За словами її матері Ірини, лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її дочку, проте стан Надії вкрай важкий, пише Оbozrevatel.

Жінка розповіла, що у постраждалої роздроблений таз, порвана нирка і селезінка, зламані ноги і ребра, пробита легеня.

"Медики кажуть, що вся надія на молодий витривалий організм", - каже вона.

За її словами, батьки 32-річної водія KIA вийшли на зв'язок і обіцяли матеріально допомогти, проте суми лікування в дитячій реанімації настільки високі, що залишаються непідйомними для багатодітної сім'ї, де живе Надя.

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"Наша дочка хотіла підзаробити за літо собі на навчання в коледжі, а тепер ми змушені звернутися до всіх небайдужих людей", – зізналася мама постраждалої дівчинки.

/ od.npu.gov.ua

Як уточнили у ГУ НП в Одеській області, в результаті аварії постраждала 16-річна дівчина, яка там була, і водій, їх відвезла "швидка". За попередньою інформацією поліцейських, водій здійснюючи обгін транспортних засобів, що рухалися попереду неї, не впорався з керуванням.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Рівненщині, від вантажівки під час руху відлетіла деталь. Вона потрапила в 44-річного пішохода і травмувала його. Постраждалого чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча.

Деталь відлетіла від вантажівки з такою силою, що зачепивши чоловіка, пролетіла ще 20 метрів.