Бій медузами: у Кирилівці туристи влаштували жорстоку розвагу з морськими мешканцями

У соціальних мережах вчинок туристів оцінили не всі.
На популярному українському курорті Кирилівка туристи, яким не дає спокою величезна кількість медуз, придумали з ними нову розвагу. Двоє хлопців, стоячи по пояс в Азовському морі, влаштували "медузні бомбочки".
Очевидці зняли таку "розвагу" на відео і опублікували в соцмережах. На ролику чутно, що чоловіки жбурляли морських мешканців, ніби м'яча. Інші відпочивальники з берега вигукують: "Ого".
"Не можеш розв'язувати проблему – міняй своє ставлення до неї. Цим принципом керувалися, схоже, і курортники в Кирилівці. Замість того, щоб засмутитися кількості медуз і думати про те, які болючі і неприємні їх опіки, двоє хлопців влаштували бій медузами", – йдеться в повідомленні.
Втім, в соціальних мережах вчинок туристів оцінили не всі. Мало того, що чоловіки завдавали шкоди медузам, вони ризикували своїм же здоров'ям, оскільки слиз медузи могла потрапити в очі. Самі туристи, як можна помітити на відео, не особливо турбувалися про морських жителів і свою безпеку.
Азовське море страждає від нашестя медуз: головне
- Нашестя медуз у 2021 році зафіксували в липні на пляжах Бердянська.
- Згодом нашестя тварин накрилл береги Кирилівки та Лазурного. Цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачкам.
- Пізніше українські туристи, які цього року вирішили відпочити в селищі Кирилівка, почали скаржитися на навалу павуків. Павуки настільки великі, що просто скрізь – на стелі, стінах і підлозі.