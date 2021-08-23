Бій медузами: у Кирилівці туристи влаштували жорстоку розвагу з морськими мешканцями

Бій медузами в Кирилівці / скріншот

На популярному українському курорті Кирилівка туристи, яким не дає спокою величезна кількість медуз, придумали з ними нову розвагу. Двоє хлопців, стоячи по пояс в Азовському морі, влаштували "медузні бомбочки".

Очевидці зняли таку "розвагу" на відео і опублікували в соцмережах. На ролику чутно, що чоловіки жбурляли морських мешканців, ніби м'яча. Інші відпочивальники з берега вигукують: "Ого".

"Не можеш розв'язувати проблему – міняй своє ставлення до неї. Цим принципом керувалися, схоже, і курортники в Кирилівці. Замість того, щоб засмутитися кількості медуз і думати про те, які болючі і неприємні їх опіки, двоє хлопців влаштували бій медузами", – йдеться в повідомленні.

Втім, в соціальних мережах вчинок туристів оцінили не всі. Мало того, що чоловіки завдавали шкоди медузам, вони ризикували своїм же здоров'ям, оскільки слиз медузи могла потрапити в очі. Самі туристи, як можна помітити на відео, не особливо турбувалися про морських жителів і свою безпеку.

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