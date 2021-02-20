Медведчук гнівно відповів на санкції РНБО

Віктор Медведчук відреагував на санкції РНБО / УНІАН

Нардеп, голова політради партії Опозиційна платформа - За життя і кум Путіна Віктор Медведчук прокоментував рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти нього і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, Медведчук звинуватив українську владу в "наступі на свободу слова" , "встановленні диктатури та узурпації влади". Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОПЗЖ.

"Як фахівець у галузі права можу сказати: всі ті санкції, які запроваджуються чинною владою по відношенню до мене, моєї сім'ї, моїх соратників і журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду (...) Те, що творить сьогодні влада, можна назвати лише "торжеством" свавілля, анархії та беззаконня", - заявив політик.

Медведчук заявив, що удар завдали по найдорожчому - його дружині. Крім того, він запевнив, що не збирається "тікати" з України. Політик додав, що йому неможливо пред'явити законні та обґрунтовані претензії, оскільки він завжди "був і залишається законослухняним громадянином".

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У п'ятницю, 19 лютого, під керівництвом президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, за підсумками якого були узгоджені санкції проти 8 фізичних і 19 юридичних осіб, яких звинуватили у фінансуванні тероризму на Донбасі. До списку увійшли троє громадян України - Віктор Медведчук, Оксана Марченко та Наталія Лавренюк.

У Службі безпеки України заявили, що рішення РНБО ухалили зокрема і на базі доказів спецслужби про причетність цивільних осіб і компаній до фінансування тероризму.

Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що влада має намір продовжити практику застосування санкційної політики. Надалі обмеження можуть бути запроваджені проти парламентарів, до яких є претензії з приводу їхнього фінансового стану.

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