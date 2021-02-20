Медведчук гнівно відповів на санкції РНБО

Політик заявив, що удар завдали по найдорожчому - його дружині Оксані Марченко. Крім того, він запевнив, що не збирається "тікати" з України.
Нардеп, голова політради партії Опозиційна платформа - За життя і кум Путіна Віктор Медведчук прокоментував рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти нього і його дружини Оксани Марченко.
Зокрема, Медведчук звинуватив українську владу в "наступі на свободу слова" , "встановленні диктатури та узурпації влади". Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОПЗЖ.
"Як фахівець у галузі права можу сказати: всі ті санкції, які запроваджуються чинною владою по відношенню до мене, моєї сім'ї, моїх соратників і журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду (...) Те, що творить сьогодні влада, можна назвати лише "торжеством" свавілля, анархії та беззаконня", - заявив політик.
Медведчук заявив, що удар завдали по найдорожчому - його дружині. Крім того, він запевнив, що не збирається "тікати" з України. Політик додав, що йому неможливо пред'явити законні та обґрунтовані претензії, оскільки він завжди "був і залишається законослухняним громадянином".
читайте такожУ Кремлі відреагували на санкції проти кума Путіна і згадали про НКВС
Санкції проти Медведчука - про що раніше писав Главред:
- У п'ятницю, 19 лютого, під керівництвом президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, за підсумками якого були узгоджені санкції проти 8 фізичних і 19 юридичних осіб, яких звинуватили у фінансуванні тероризму на Донбасі. До списку увійшли троє громадян України - Віктор Медведчук, Оксана Марченко та Наталія Лавренюк.
- У Службі безпеки України заявили, що рішення РНБО ухалили зокрема і на базі доказів спецслужби про причетність цивільних осіб і компаній до фінансування тероризму.
- Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що влада має намір продовжити практику застосування санкційної політики. Надалі обмеження можуть бути запроваджені проти парламентарів, до яких є претензії з приводу їхнього фінансового стану.
Санкції проти Тараса Козака й телеканалів NewsOne, ZIK і 112
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО запровадити персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112. Станом на вечір 2 лютого канали NewsOne, ZIK і 112 перестали транслюватися.
- Пізніше стали відомі подробиці засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення про запровадження санкцій проти телеканалів, що належать народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку. За даними ЗМІ, спікер Ради Дмитро Разумков не став підтримувати запровадження санкцій.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про запровадження санкцій проти проти телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZIK). За його словами, Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, що фінансується країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС і євроатлантичної інтеграції.
- П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив, чому при ньому не закрили проросійські канали Козака.
- У Кремлі засудили санкції проти трьох телеканалів в Україні. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що обмеження або заборона діяльності ТБ не відповідає міжнародним нормам.