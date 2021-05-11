Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді : підписаний документ / УНІАН

Главу політради партії Опозиційна платформа - За життя і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в будинку якого сьогодні пройшли обшуки, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді. Підозру в держзраді підписала генпрокурор Ірина Венедиктова.

У своєму Facebook вона повідомила, що підписала повідомлення про підозру в держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму двом народним депутатам Ради – назвавши їх "М і К".

"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи я прийшла до висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їхнього статусу зі свідків на підозрюваних", – повідомила генпрокурор.

При цьому низка ЗМІ, з посиланням на свої джерела, стверджують, що "М і К" – це Медведчук і Козаков.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко у себе в Telegram вже похвалився, що "ДБР повідомляло, що відкрило кримінальне провадження проти Медведчука і Козака".

"Спасибі Ірині Венедиктов, яка підписала підозру", - додав Гончаренко.

Санкції проти Медведчука і Козака