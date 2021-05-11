Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документ

Медведчука і Козака підозрюють у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Главу політради партії Опозиційна платформа - За життя і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в будинку якого сьогодні пройшли обшуки, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді. Підозру в держзраді підписала генпрокурор Ірина Венедиктова.
У своєму Facebook вона повідомила, що підписала повідомлення про підозру в держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму двом народним депутатам Ради – назвавши їх "М і К".
"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи я прийшла до висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їхнього статусу зі свідків на підозрюваних", – повідомила генпрокурор.
При цьому низка ЗМІ, з посиланням на свої джерела, стверджують, що "М і К" – це Медведчук і Козаков.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко у себе в Telegram вже похвалився, що "ДБР повідомляло, що відкрило кримінальне провадження проти Медведчука і Козака".
"Спасибі Ірині Венедиктов, яка підписала підозру", - додав Гончаренко.
Санкції проти Медведчука і Козака
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО запровадити персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна.
- Також у лютому Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
- Санкції проти Медведчука своїм указом ввів у дію президент Володимир Зеленський. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапила ділянка нафтопродуктопроводу Самара - Західний напрямок.
- YouTube заблокував "канали Медведчука". Україна кілька разів зверталася у відеохостинг з питання блокування трансляції підсанкційних каналів.