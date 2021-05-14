"Медведчук піде по трупах": спливла скандальна історія з минулого кума Путіна

Стало відомо про ще одного брата Віктора Медведчука, про якого нардеп волів не розповідати.
Голова політради партії Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ) Віктор Медведчук, якому інкримінують державну зраду, зрікся свого брата, ніколи не допомагав фінансово, хоча багато в чому йому зобов'язаний. Йдеться про старшого брата нардепа по матері – Володимира Гулька. Він помер у 2006 році.
Подробиці з минулого кума Путіна розкрили в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі 1+1. Гулько жив у селищі Шабо Одеської області. Журналістам вдалося поговорити з його вдовою - Ліною Гулько. За її словами, завдяки її чоловікові, молодші брати Віктор та Сергій змогли здобути освіту.
"Він прийшов з армії - Віктору і Сергію було десь по років дев'ять. Він вигодував і вивчив дітей і дав їм освіту. На його гроші діти були вивчені. Мати не працювала. Вітчим мого чоловіка теж був інвалід - він не працював. Була одна людина - старший брат, який утримував всю сім'ю", - розповіла жінка.
Ліна Гунько стверджує, що кум Путіна ігнорував їхні спроби відновити спілкування навіть тоді, коли Володимир був при смерті. Жінка запевняє, що мова йшла навіть не про гроші, а лише про сімейні стосунки.
"Я дзвонила і говорила, що брат при смерті — мені не потрібні ваші гроші! Передайте йому, що брат помирає. Помер без нього. Я стояла на колінах і просила його: "Пробач Віктора, пробач!". Але мій чоловік сказав наступне: "Медведчук піде по трупах, щоби домогтися влади". Він відмовився від брата, тому що мама переписала таку маленьку хатку, як моя, тому що він утримував господарство і дітей", — поділилася Ліна Гунько.
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Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:
- У четвер, 13 травня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.
- Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.