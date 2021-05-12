Медведчук після допиту в Офісі генпрокурора розповів, у чому його звинувачують

Медведчук поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою в держзраді, але йому документ не вручили.
Голова політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук, якому оголосили про підозру у державній зраді, у середу, 12 травня, поспілкувався зі слідчим в Офісі генпрокурора. За його словами, підозру йому не вручили.
Медведчук після допиту розповів журналістам, що поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою в держзраді, але в межах передбаченої законом процедури йому документ не вручили. Він каже, що отримав лише копію.
Нардеп уточнив, що йому інкримінують дві статті - 111 ("Державна зрада") і 438 ("Порушення законів і звичаїв війни").
Народний депутат стверджує, що не найматиме адвокатів, щоб захистити себе від звинувачень.
"Я заступатимуся сам за себе, у мене є достатній юридичний досвід", - сказав він.
Також він розповів, що не має наміру тікати з країни.
Справа Медведчука - про що йшлося раніше:
- 11 травня орієнтовно о 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Згодом з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що у 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі й передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили у держзраді.
- Голову політради партії Опозиційна платформа - за життя, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді. Підозру в держзраді підписала генпрокурор Ірина Венедиктова.
- 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу й обшуки в своєму будинку. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.