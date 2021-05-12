Медведчук після допиту в Офісі генпрокурора розповів, у чому його звинувачують

Медведчука допитали в Офісі генпрокурора, але підозру не вручили / УНІАН

Голова політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук, якому оголосили про підозру у державній зраді, у середу, 12 травня, поспілкувався зі слідчим в Офісі генпрокурора. За його словами, підозру йому не вручили.

Медведчук після допиту розповів журналістам, що поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою в держзраді, але в межах передбаченої законом процедури йому документ не вручили. Він каже, що отримав лише копію.

Нардеп уточнив, що йому інкримінують дві статті - 111 ("Державна зрада") і 438 ("Порушення законів і звичаїв війни").

Народний депутат стверджує, що не найматиме адвокатів, щоб захистити себе від звинувачень.

"Я заступатимуся сам за себе, у мене є достатній юридичний досвід", - сказав він.

Також він розповів, що не має наміру тікати з країни.

Справа Медведчука - про що йшлося раніше: