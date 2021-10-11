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Медведєв "отямився": написав пасквіль про Україну, Зеленського та бандерівців

11 жовтня 2021, 08:01

Дмитро Медведєв назвав Володимира Зеленського "вивернутою навиворіт людиною".

Путін, Медведєв, дощ, Парасолька
Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Reuters

Колишній президент і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, якого відправили у почеснео заслання на посаду заступника голови Радбезу РФ, написав українофобську статтю, в якій перерахував заїжджені кремлівські штампи про Україну.

У матеріалі, опублікованому виданням Комерсант, Медведєв назвав українську владу повністю залежною від США і ЄС - "від грошових вливань в їх економіку (подачки з боку США і ЄС) до прямого керівництва українськими спецслужбами". Заступник голови Радбезу вважає, що Україна знаходиться під прямим іноземним управлінням.

"Надії на членство в НАТО і Євросоюзі так само ефемерні з цілком очевидних причин. Сама Україна не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (у тому числі - потенційно військового) з нашою країною. Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном", - заявив заступник голови РБ РФ.

При цьому він називає керівників України "слабкими людьми", які прагнуть тільки "набити свої кишені,<...> про всяк випадок, зберігши гроші в закордонному офшорі". Заступник голови Радбезу РФ також вважає, що "коли мова йде про отримання прибутку - ненависть до Росії і прагнення в ЄС і НАТО поступаються місцем корисливим мотивам, коли москаль з грошима - хоч і ворог, але його гроші важливіше ворожнечі".

"З такими слабкими людьми контакти непродуктивні. Вони в будь - який момент продадуть за гроші", - підсумував Медведєв.

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Про президента України Володимира Зеленського Медведєв пише, що той у спробі втриматися при владі активно заграє з українськими радикалами і намагається показати себе більшим націоналістом, ніж вони самі. На думку Медведєва, це викликає сумніви в його договороздатності.

"Нинішній президент цієї змученої країни - людина, що має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою. Більш того, працював в Росії і отримував значні кошти з російських джерел. Проте, в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "майдан", спрямований проти його особистої влади, повністю поміняв політичну і моральну орієнтацію. А по суті-відмовився від своєї ідентичності", - вважає він.

читайте такожЗеленський відповів на статтю Путіна і порівняв росіян з татаро-монгольською навалоюМедведєв називає Зеленського "вивернутою навиворіт людиною", якій "явно огидно потурати цим настроям, а "вся історія його життя, життя його сім'ї повстає проти подібної гидоти".

"Як у такій ситуації з ним можна вести переговори і домовлятися? Ніяк", - пише він.

Не оминув Медведєв ще один заїжджений російський штамп про нібито панування бандерівців в Україні: "Всім відомий скорботний календар бандерівців і поліцаїв того періоду: літо 1941 року, коли після взяття частинами німецької армії міста Львова в двох найбільших єврейських погромах загинуло близько 6 тис.осіб. Це знищення росіян, українців, євреїв, поляків у Яновій Долині, Підкамні. Це Біла Церква, Бабин Яр і Волинська різанина".

Крім того, заявляє Медведєв, вести переговори з нинішньою владою України безглуздо, оскільки до них немає довіри: "А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді".

На закінчення він закликає чекати появи в Україні "тямущого керівництва", націленого "не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни","а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією".


Нагадаємо, 13 липня була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь вибухнув наріканнями - у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.

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