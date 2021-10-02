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Мендель похвалилася "шабашем" і влаштувала сміливу фотосесію, показавши несподіване тату

2 жовтня 2021, 19:59

Частина тіла Юлії Мендель трохи нижче спини прикрита на фото шкіряною курткою.

Юлія Мендель
Юлія Мендель / Фото facebook.com/people/Iuliia-Mendel

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель опублікувала нове фото, викликавши палкі суперечки в Мережі.

Призначена нещодавно позаштатним радником глави ОП, вона показала в Instagram знімок, на який потрапила лише частина спини.

При цьому Мендель, судячи з усього, сфотографувалася без бюстгальтера, приховавши груди за локонами волосся. Частина тіла нижче спини прикрита шкіряною курткою.

Відзначимо, що на фото також потрапив фрагмент тату, розміщений на нижній частині спини Мендель. Витатуйований малюнок являє собою зображення, виконане в жовтих, червоних і чорних кольорах.

"Шабаш" походить від назви єврейського дня відпочинку, суботи. Нарешті і я провела свій", - написала вона.

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/ Instagram/iuliia_mendel

Додамо, що передплатники активно оцінили новий відвертий пост Мендель, нагородивши дівчину компліментами.

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Нагадаємо, за майже два роки роботи на посаді прес-секретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики.

Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона розповіла у великому інтерв'ю на каналі ZIK.

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новини України Юлія Мендель
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