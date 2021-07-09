Мендель розповіла про свою нову посаду в Офісі президента

Юлія Мендель / УНІАН

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла про те, чим займатиметься після відставки.

Як розповіла Мендель в ефірі телеканалу Україна 24, вона стане радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"До кінця тижня повинен бути указ про моє звільнення (з поста прес-секретаря — ред.), указ про призначення радником Офісу президента", - сказала вона.

Додамо, що за словами радника глави ОП Михайла Подоляка, указ про призначення нового прес-секретаря Зеленського буде опублікований вже в п'ятницю.

"Укази за призначенням будуть підписані і опубліковані сьогодні. Сергій Нікіфоров (журналіст каналу Україна 24 - Ред.) пройшов вже спецперевірку та інші формальні юридичні процедури і приступає до роботи", - повідомив Подоляк Стране.

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Відставка Мендель:

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня стало відомо, що прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель йде з посади. Вона сама написала заяву на звільнення.

Мендель стала прес-секретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом з Херсона, а навчалася в Києві на журналіста.

Проходила тренінг для журналістів в Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times і Politico. Працювала на великих українських телеканалах-ICTV, Еспресо TV, інтер.