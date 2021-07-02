Мендель розповіла, чи стане скандальною її книга про роботу з Зеленським

Юлія Мендель / УНІАН

Експрессекретар президента України Юлія Мендель готується випустити книгу про часи своєї роботи з Володимиром Зеленським. Про це вона особисто розповіли в коментарі порталу Сьогодні.

За її словами, сам президент Зеленський сповіщений про її книгу.

"Я хотіла сказати йому особисто до того, як вона вийде. Однак ніхто точно не просив мене її писати, не курирував, не правил і не давав "добро". Я пишу про деякі процеси прийняття рішень, їх обгрунтування, є фактаж з геополітичних питань і санкційної політики. Багато про логіку та ідеологію політичних рішень, про розвиток політичної культури в Україні в цілому", - сказала Мендель

На питання, чи стануть її мемуари книга скандалом або сенсацією, як це сталося, наприклад, з книгою ексрадника Трампа Джона Болтона "кімната, в якій все сталося" (він розкрив багато подробиць про правління тодішнього президента США), вона відповіла: "Думаю, у моєї книги є кілька причин стати скандальною".

читайте такожЗМІ назвали причину відходу Мендель від президента Зеленського

Реклама

Нагадаємо, раніше квітні 2021 року стало відомо, що Мендель написала заяву про відхід з поста прессекретаря президента. Пізніше радник керівника ВП Михайло Подоляк назвав кілька причин, чому Мендель вирішила покинути посаду.

Перша, за його словами, пов'язана з "вкрай жорстким ритмом роботи" з Зеленським, друга - "шалений хейт, в який потрапляла Юля, її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило". Наприкінці червня стало відомо, що новим прессекретарем президента стане телеведучий каналу Україна 24 Сергій Нікіфоров.