Мендель вирішила "деолігархізувати" Україну на каналах Ахметова

Юлія Мендель / УНІАН

Колишня прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель стане однією з ведучих проекту Велика деолігархізація.

Програма буде виходить в ефір щосуботи на каналі Україна 24 і щопонеділка на каналі Україна, повідомляє канал Україна 24.

Її дебютну відеоколонку для Великої деолігархізації обіцяють показати в ефірі вже в суботу.

"В якості постійного колумніста до нас приєдналася Юлія Мендель, екс-прес-секретар президента України Володимира Зеленського. Її дебютну відеоколонку для великої деолігархізації ви можете побачити в ефірі вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/ukraina24tv

Нагадаємо, що за майже два роки роботи на посаді прес-секретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

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Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики.

Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.