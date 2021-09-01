Мендель буде вчити бізнес співпрацювати з державою

На тренінгу "для бізнесу по GR і стратегії держави в різних областях" Юлія Мендель пообіцяла дати "чіткі відповіді на конкретні запитання".
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка нещодавно видала книгу, заявила про свою нову діяльність. Тепер вона за гроші навчатиме, "як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою".
Про своє нове починання Мендель розповіла на сторінці у Facebook. Тренінг відбудеться наприкінці вересня.
На тренінгу "для бізнесу по GR і стратегії держави в різних областях" Мендель обіцяє дати відповіді на такі запитання:
- як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою;
- яка стратегія розвитку України за різними напрямками;
- чого очікувати підприємцям у майбутньому.
Мендель пообіцяла "чіткі відповіді на конкретні запитання".
"Буде цікаво і корисно для бізнесу, політиків і для тих, хто стежить за навколополітичним життям", - додала експрессекретарка Зеленського.
Тренінг буде платним, але вартість не уточнюється.
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Як повідомляв Главред, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.
Книга Мендель видана Клубом Сімейного Дозвілля. Ціна одного примірника - 190 гривень.
За словами колишньої прессекретарки Зеленського, у книзі вона розкрила питання самоідентифікації українців як нації. Уривки з книги можна прочитати тут і тут.
Пізніше Мендель заявила про намір надіслати свою книгу Дмитру Пєскову - спікеру президента країни-агресора.
Звільнення Юлії Мендель - про що раніше писав Главред:
Про те, що Мендель йде з Офісу президента, стало відомо в кінці квітня. Вона сама написала заяву на звільнення.
Мендель стала прессекретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом з Херсона, а навчалася в Києві на журналіста.
Проходила тренінг для журналістів в Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times і Politico. Працювала на великих українських телеканалах - ICTV, Еспресо TV, інтер.