Мендель буде вчити бізнес співпрацювати з державою

Юлія Мендель анонсувала проведення тренінгу / УНІАН

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка нещодавно видала книгу, заявила про свою нову діяльність. Тепер вона за гроші навчатиме, "як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою".

Про своє нове починання Мендель розповіла на сторінці у Facebook. Тренінг відбудеться наприкінці вересня.

На тренінгу "для бізнесу по GR і стратегії держави в різних областях" Мендель обіцяє дати відповіді на такі запитання:

як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою;

яка стратегія розвитку України за різними напрямками;

чого очікувати підприємцям у майбутньому.

Мендель пообіцяла "чіткі відповіді на конкретні запитання".

"Буде цікаво і корисно для бізнесу, політиків і для тих, хто стежить за навколополітичним життям", - додала експрессекретарка Зеленського.

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Тренінг буде платним, але вартість не уточнюється.

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Як повідомляв Главред, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.

Книга Мендель видана Клубом Сімейного Дозвілля. Ціна одного примірника - 190 гривень.

За словами колишньої прессекретарки Зеленського, у книзі вона розкрила питання самоідентифікації українців як нації. Уривки з книги можна прочитати тут і тут.

Пізніше Мендель заявила про намір надіслати свою книгу Дмитру Пєскову - спікеру президента країни-агресора.

Звільнення Юлії Мендель - про що раніше писав Главред:

Про те, що Мендель йде з Офісу президента, стало відомо в кінці квітня. Вона сама написала заяву на звільнення.

Мендель стала прессекретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом з Херсона, а навчалася в Києві на журналіста.

Проходила тренінг для журналістів в Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times і Politico. Працювала на великих українських телеканалах - ICTV, Еспресо TV, інтер.