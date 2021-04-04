Мендель зробила гучну заяву про "українську" російську мову

Українська російська є частиною культурного розмаїття, впевнена прес-секретар Володимира Зеленського.
Росія не є монополістом і власником російської мови, заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.
Як підкреслила вона в ефірі каналу Дом, "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.
"Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", — говорить прес-секретар президента.
На її думку, питання мови окремі політики "відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів", особливо в період виборів.
"Спекуляції на тему мови є лицемірним способом утримувати політичних шанувальників.... Від прийнятого в розпал передвиборної гонки 2019 року Закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, в яких переважно звучить російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", - сказала Мендель
Прес-секретар президента підкреслила, що, безумовно, українська мова має бути захищена.
"Українська мова, як і ідентичність, — це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, - це частина культурного розмаїття нашої країни",-акцентувала прес-секретар президента.
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Російська мова в Україні:
- Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, на якому говорять мільйони громадян, і дозволяти йому вільно розвиватися.
- Державною в нашій країні може бути тільки українська, проте російська є частиною нашої культурної аури і теж належить українцям, вважає він.
- Глава МВС додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.
- Аваков підкреслив, що російською у світі говорять близько 300 млн осіб, і тільки половина з них живе на російській території.