Мендель зробила гучну заяву про "українську" російську мову

Юлія Мендель / Главред

Росія не є монополістом і власником російської мови, заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Як підкреслила вона в ефірі каналу Дом, "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.

"Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", — говорить прес-секретар президента.

На її думку, питання мови окремі політики "відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів", особливо в період виборів.

"Спекуляції на тему мови є лицемірним способом утримувати політичних шанувальників.... Від прийнятого в розпал передвиборної гонки 2019 року Закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, в яких переважно звучить російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", - сказала Мендель

Прес-секретар президента підкреслила, що, безумовно, українська мова має бути захищена.

"Українська мова, як і ідентичність, — це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, - це частина культурного розмаїття нашої країни",-акцентувала прес-секретар президента.

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Російська мова в Україні: