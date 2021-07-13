Фейки Порошенка та оди Зеленському: Мендель опублікувала новий фрагмент своєї книги

Мендель виклала новий фрагмент книги: / УНІАН

Колишній прессекретар президента України Юлія Мендель опублікувала черговий фрагмент своєї книги "Кожен з нас – президент". Нагадаємо, повністю книга повинна вийти в тираж наступного тижня.

На своїй сторінці в Фейсбук вона розмірковує про те, чому Петро Порошенко більше не стане президентом, називає його соратників "фейками" і приходить до висновку, що Зеленський – перший президент, який об'єднує українців.

Про Порошенка

Спочатку Мендель у своїх спогадах повертається до 2016 року, коли їй випала можливість спілкуватися з міжнародним кореспондентом, який займається темою СРСР. Той, порівнюючи Україну і Росію, відзначив позитивні риси останньої і додав, що в Україні політики не мають цінностей, "вони готові пообіцяти все що завгодно, аби залишатися далі в політиці".

"Оточення Президента Петра Порошенка загрузло в корупційних скандалах і лицемірстві, інформаційна політика будувалася на агресії, брехні і відсталому, неприродному консерватизмі. Еліта насолоджувалася відстороненої елітарністю, а народ виживав, втомлено і роздратовано спостерігаючи спектакль на сцені українського політичного театру..." – йдеться в тексті

Мендель також пише, що на заході оточення Петра Порошенка бачили як "дрібних радянських злодіїв", які дорвалися до бюджетного корита. Тоді як пафосні гасла не могли приховати від західних журналістів радянські звички, закомплексовані реакції і погано награну брехню.

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Окремо Мендель дорікає Порошенку в тому, що той намагався штучно насадити консервативні ідеали початку ХХ століття. За її словами, Порошенко намагався побудувати формули ідентичності із занадто ламкі компоненти: армією, на якій наживалося його оточення, мовою, якою не спілкувалися в його родині, вірі, яку він ототожнював з автокефалії Української Церкви і яку перетворив на попсовий електоральний тур з Томос.

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Також ексспікер Зеленського зазначила, що після поразки на президентських виборах у 2019 році Порошенко почав розділяти суспільство, використовуючи дуже чутливі теми патріотизму, мови тощо.

"Розділяючи українське суспільство питаннями мови, когось визначаючи як кращих патріотів, когось – як найгірших, вкидаючи в інформаційний простір чутливі для суспільства речі, що спотворюють реальність. Він заполонив українські соцмережі ботами, виводив людей на вулиці, вливав гроші в медійні (і соцмедійні) канали. Тому кампанія-2019 стала чи не найбруднішою в історії України... він не побажав жити за законами цивілізованої демократії. І навіть зовні прикидаючись великим гетьманом сучасності, діяв методами "авторитету" 90-х", – написала вона у своїй книзі.

Про Зеленського

Мендель констатує, що до 2018 року, коли в президентські кандидати вийшли Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, у народу помітно відчувалася втома. А коли в новорічну ніч 2019-го Володимир Зеленський оголосив про рішення брати участь у президентських виборах, "багато зітхнули з полегшенням: це була надія, якої не відчувалося вже давно".

Вона також нагадала, як Зеленський, а потім і його партія, отримали безпрецедентну підтримку українців, назвавши результат "прийнятною для більшості населення революцією"

""Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж в суті своїй були революцією. Тільки прийнятною для більшості населення без брудних наметів, розбитого Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або оприсканим газом, без всієї цієї революційної" романтики " минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішньої влади. Перша по-справжньому електоральна революція України" – розмірковує ексспікер Зеленського.

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Після "електоральної революції" Порошенко, згідно з висновками Мендель, став працювати на поділ українців, адже "болі суспільства це інструмент політтехнологів".

"В Україні теми, які добре надаються для поділу, – це патріотизм, мова, входження країни в ЄС або напрямок у бік Росії. Зрозуміло, пан Порошенко користувався цими ж прийомами і технологіями. (...) Тому кампанія 2019-го стала чи не найбруднішою в історії України", – йдеться в тексті.

Далі Мендель перейшла до головного висновку розповіді, що Зеленський – єдиний президент, який подарував українцям почуття турботи, "якої вони не знали".

У підсумку новоспечена письменниця резюмує, що Зеленський "сам собою давав більше надії, ніж будь-яка революція", і що він "назавжди змінив українську політику".

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Зазначимо, що за майже два роки роботи на посаді прессекретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.