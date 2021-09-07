Менш як 60%: у МОН розкрили дані щодо рівня вакцинації в школах

У МОН розкрили дані щодо рівня вакцинації в школах / УНІАН

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, що менш як 60% співробітників навчальних закладів зробили щеплення від коронавірусу.

Зокрема, в Україні повністю вакциновано, тобто отримали і першу, і другу дозу вакцини, 157 598 працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь за запит до МОН.

Зазначається, що також повністю вакциновано (двома дозами) 380 722 працівники закладів загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості.

Крім того, щеплено (отримали дві дози) 44 617 працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

Водночас в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації щодо окремих регіонів і навчальних закладів. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти при обласних державних адміністраціях.

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Зазначимо, з початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплено 5 618 798 осіб, з них отримали одну дозу – 5 618 796 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 304 627 осіб. Усього в країні зробили 9 923 423 щеплень.

читайте такожНовий карантин в Україні з 9 вересня: ЗМІ дізналися про плани влади щодо жовтої зониРаніше йшлося про те, що школи в Україні, де від коронавірусу вакциновано менш як 80% співробітників, не працюватимуть з 1 вересня. Причому йшлося про навчальні заклади як червоної, так і помаранчевої, жовтої та зеленої зон.

Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що навчальні заклади переходитимуть на "дистанційку" у разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину. У "жовтій" і "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.