"Мене порадували!": у Санкт-Петербурзі вуличний музикант з гордістю виконав гімн України

Чоловік не побоявся Патрулюючого ОМОНу і вставши на стілець, зіграв гімн України / скріншот

У мережі з'явилося відео, як в самому центрі Санкт-Петербурга вуличний музикант розважав перехожих виконанням Гімну України. "Ще не вмерла України" із захопленням слухала цілий натовп місцевих жителів, незважаючи на ОМОН, що патрулює місто.

Концерт відбувся неподалік від каналу Грибоєдова.

"Мене потішили, а я вас потішк! Санкт-Петербург, 5 хвилин тому. Слава Україні!"- написав один з користувачів мережі.

На кадрах видно, як виконавець піднявся на стілець і зіграв на трубі державну пісню України.

При цьому, він не злякався російського ОМОНу, що патрулює вулиці міста, а також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та узбекистану.

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Нагадаємо, артистки из Женского кваратала вразили своїм виконанням українського гімну на футбольному матчі Україна-Кіпр ввечері 7 червня.

Після цього Україна забила чотири голи. Ролик викликав резонанс у соцмережах.

Додамо, минулого року євреї-хасиди, після кількох днів перебування на білорусько-українському кордоні, прямо в лісі вбралися у вишиванки і шаровари, а потім заспівали гімн України.