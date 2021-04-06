Мер Черкас накинувся на активіста Нацкорпусу в міськраді

Перепалка мера і лідера місцевого Нацкорпусу мало не закінчилася бійкою.
На засіданні міської ради у Черкасах сталася перепалка між мером Анатолієм Бондаренком і лідером місцевого Національного Корпусу Дмитром Кухарчуком.
Пізніше Анатолій Бондаренко мало не побився з Кухарчуком.
Кухарчук звинуватив Бондаренка у хабарництві, а також заявив, що Черкаси "втомилися" від невиконаних обіцянок мера.
"Минула сесія показала, що в стінах Черкаської міської ради серед депутатського корпусу немає опозиції. Тому цю опозицію має створювати Черкаська громада. Ми починаємо громадський рух "Черкаси без Б", - заявив Кухарчук.
У відповідь мер почав говорити, що "ляпати язиком" вміють багато, а працювати ні.
Кухарчук із залу відповів меру, що "ляпає язиком" він. При цьому він почав фамільярно йому "тикати".
Після цього Черкаський градоначальник не стримався і пішов назустріч Кухарчуку з явним наміром почати бійку.
"Я тебе поламаю зараз!", - сказав мер.
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