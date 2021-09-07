Мер Франківська доручив знайти роги та копита у секретаря міськради після щеплення від COVID-19

Руслан Марцінків пожартував над боязню вакцинуватися проти COVID-19 / facebook.com/ruslan.martsinkiv

Градоначальник Івано-Франківська Руслан Марцінків вирішив пожартувати над ситуацією, пов'язаною з побоюваннями після вакцинації проти коронавірусної інфекцією. Він жартома доручив проконтролювати, чи виростуть роги і копита у секретаря міськради Віктора Синишина після щеплення і сказав, що з ним в результаті вакцинації таких змін не відбулося. Сумніви з приводу вакцинації він назвав міфами і страхами, які поширюються серед жителів міста.

"Дав на оперативній нараді протокольне доручення керуючому справами Ігореві Шевчуку спостерігати чи в секретаря міської ради Віктора Синишина не виростуть роги і копита. Бо читав в Інтернеті, що від вакцинації виростають. Тільки не ясно чи від першої вакцини, чи від другої? Він публічно вакцинувався на минулому засіданні виконавчого комітету. А тепер народ хвилюється, в коментарях питають чи все добре. Тому даю таке доручення", - написав мер на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому міський голова додав, що це тільки жарт, у той час, коли у Інтернеті є безліч "міфів" про "страхи вакцинації". При цьому місцева влада у Івано-Франківську має намір спостерігати за тими, хто прищепився. Сам Марцінків же не знайшов у себе рогів і копит після ін'єкції.

Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків пожартував, що готовий заплатити 100 тисяч гривень жінці, яка завагітніє після щеплення від коронавірусу. За його словами, таким чином він має намір розвіювати сумніви щодо вакцинації.