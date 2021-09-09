УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мер Одеси й голова ОДА заспівали з артистами, які підтримали агресію РФ проти України

9 вересня 2021, 08:01

До них також приєднався колишній кандидат у міські голови Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов.

false
Одеські політики знялися в одному кліпі з російськими акторами / скріншот

Мер Одеси і губернатор області, а також депутат міськради від "Слуги народу" знялися в кліпі, присвяченому Дню міста. Зробили це вони в компанії російських артистів, яких офіційно визнали персонами нон грата в Україні.

Ролик, на якому Труханов, Гриневецький і Філімонов співають відому пісню Леоніда Утьосова "у Чорного моря", включили під час святкування на Потьомкінських сходах. Крім чиновників в кліпі знялися російські артисти Юрій Стоянов і Нонна Гришаєва, написав у Facebook одеський активіст Дем'ян Ганул

Обидва є вихідцями з Одеси, але давно живуть в РФ і публічно підтримують окупацію українського Криму. Стоянов навіть знявся в пропагандистському фільмі "Кримський міст" про "возз'єднання" півострова з Росією, який у 2018 році за державні гроші зняла сім'я путінських пропагандистів Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян.

Як пише активіст, цей ролик включали під час святкування Дня міста на Потьомкінських сходах:

Реклама

"Юрій Стоянов – регулярно відвідує окупований Крим та знімався у пропагандистському фільмі "Мост", який розповідає про те, як добре, що окупанти побудували кримський міст. Через свою антиукраїнську позицію мав заборону на в’їзд до України, яка десь зникла, попри регулярне порушення закону про перетин державного кордону. Знаходиться в базі "Миротворець", - пише Ганул.

"Нона Гришаєва – постійно відвідує окупований півострів Крим, також проводила майстер-класи в окупованій Горлівці. Заявляє, що ніякої агресій Росії проти України немає. Також, як і Стоянов, була під забороною в’їзду. Знаходиться в базі Центр Миротворець", – додає він.

Судячи з усього, чиновники взагалі не розуміли, що участь окупантів у кліпі може викликати обурення серед патріотів. Активіст закликав владу в особі президента Володимира Зеленського відреагувати на зазначені дії одеських чиновників і відсторонити їх від посад рішенням РНБО.

Зазначається, що Одеський театр юного глядача влітку скасував виставу "Варшавська мелодія" за участю російської актриси Нонни Гришаєвої. Вона у 2016 році незаконно заїжджала в Крим з території сусідньої Росії.

viber
Гриневецький російські артисти Олег Філімонов Геннадій Труханов
Зараз ви переглядаєте новину «Мер Одеси й голова ОДА заспівали з артистами, які підтримали агресію РФ проти України». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ваннійНадя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ванній Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користьФінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь Що їдять і п'ють довгожителі перед сном: чотири головні продуктиЩо їдять і п'ють довгожителі перед сном: чотири головні продукти Любовний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: розставання або таємний шанувальникЛюбовний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: розставання або таємний шанувальник "Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму"Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму

Останні новини

15:36

Відплата за Крим і Донбас: ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції проти РФ

15:29

Monatik презентував кліп на пісню С.О.В.А. Відео

15:25

Велика війна РФ і України: у Путіна після слів Зеленського заявили про "апокаліптичні очікування" Відео

15:11

Ковидный імунітет: що потрібно знати Відео

15:00

Відбили перехожі: неадекват душив дівчину зашморгом посеред вулиці в Одесі Відео

Реклама
14:51

"Нехай допоможе йому Господь": Тищенко після нападу на Лероса в Раді пішов до церкви Відео

14:42

"Ми стали ворогами": Зеленський заявив про розрив України з Росією і закликав поважати Київ Відео

14:16

Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера Відео

14:00

Про що говорять брови: ці "підказки" допоможуть зрозуміти жінку з першого погляду Відео

13:55

Карантин в Україні можуть посилити: Ляшко розповів про запровадження "жовтої" і "червоної" зон Відео

13:49

Махач у Мелітополі: батько дитини накинувся на лікаря, звинувативши його в пияцтві Відео

13:30

3-річна дівчинка опинилася під колесами авто в Житомирі: дитину терміново госпіталізували

13:14

Петраков проявив гарну благодійну ініціативу, за Шевченка такого не було - Маркевич

13:14

В Укрзалізниці створено антикризовий штаб

13:13

У МОЗ пояснили, як будуть працювати школи з низькими показниками вакцинації Відео

12:57

У Зеленського пообіцяли новий удар по Північному потоку - 2 після його запуску Відео

12:24

У Кабміні розповіли, що буде з тарифами найближчим часом Відео

12:21

Переможниця Холостяка стала телеведучою на відомому каналі

12:11

У Дніпрі жінка хотіла накласти на себе руки і вбила однорічного сина смертельним уколом

12:06

Вступ України до НАТО: Зеленський поскаржився на відсутність прямої позиції США

Реклама
12:03

Херсонщину атакує гусінь: комахи знищили тисячі дерев і дісталися багатоповерхівок Відео

11:54

На Хортиці до 14 жовтня завершиться "Велике будівництво" Зеленського: оновлять усі знакові об'єкти

11:52

"Поїду відпочивати": Зеленський покартав журналіста і відповів на питання про другий термін Відео

11:42

Обійми з росіянкою: Магучіх відповіла хейтерам через скандальне фото Відео

11:39

Серіал Бачити з Джесоном Момоа побив рекорд переглядів Відео

11:38

Десятки дітей лежать у лікарнях: у Хмельницькому масово отруїлися учні початкової школи Відео

11:35

Чи можна спалити тисячу калорій за день: як це зробити Відео

11:24

Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставання Відео

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 вересня: успіх у справах, збільшення доходу або подарунок Відео

11:11

Гурт Tvorchi випустила новий альбом - Road

11:08

Зеленський натякнув форуму YES на нестикування в назві Відео

10:59

Грозові дощі зіпсують бабине літо в Україні: що чекати від погоди найближчими днями

10:55

Настя Каменських в одному халатику засвітила апетитні форми на "королівському" ліжку

10:47

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами

10:43

Народила від ґвалтівника: на Рівненщині педофіл поглумився над 12-річною падчеркою Відео

10:42

"Бракує часу думати про нього": Зеленський висловився про Путіна

10:40

Є ймовірність війни України і Росії - Зеленський Відео

10:24

Будівництво Північного потоку-2 повністю завершено - Газпром Відео

10:18

Брязкання зброєю: в Росії і Білорусі стартували навчання "Захід-2021"

10:02

Анастасія Оруджова після травми коліна заінтригувала знімком у новій сукні на Танцях з зірками

Реклама
09:54

Українку знайшли з пакетом на голові та у кайданках: турецькі копи заявили про самогубство дівчини Відео

09:53

У Росії комуніст раптово виступив за повернення Криму Україні

09:52

"Він собака, йому не місце в школі": деталі знущання директора над школярем на Запоріжжі Відео

09:14

Осіннє рівнодення 2021: дата і особливості дня, що не можна робити

09:07

Усікновення глави Іоанна Предтечі: заборони дня, традиції свята, молитва

09:00

Податкова амністія для біткоіну: що змінить легалізація криптовалют в Україні

08:54

Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощі

08:52

Нова "зрада" з Прибалтики: у Латвії натякнули на проблеми для ЄС через Україну Відео

08:28

В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу Відео

08:12

Конфлікт у трамваї у Львові: контролери несправедливо оштрафували жінку та вдарили пасажира Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти