Мер Одеси й голова ОДА заспівали з артистами, які підтримали агресію РФ проти України

Одеські політики знялися в одному кліпі з російськими акторами / скріншот

Мер Одеси і губернатор області, а також депутат міськради від "Слуги народу" знялися в кліпі, присвяченому Дню міста. Зробили це вони в компанії російських артистів, яких офіційно визнали персонами нон грата в Україні.

Ролик, на якому Труханов, Гриневецький і Філімонов співають відому пісню Леоніда Утьосова "у Чорного моря", включили під час святкування на Потьомкінських сходах. Крім чиновників в кліпі знялися російські артисти Юрій Стоянов і Нонна Гришаєва, написав у Facebook одеський активіст Дем'ян Ганул

Обидва є вихідцями з Одеси, але давно живуть в РФ і публічно підтримують окупацію українського Криму. Стоянов навіть знявся в пропагандистському фільмі "Кримський міст" про "возз'єднання" півострова з Росією, який у 2018 році за державні гроші зняла сім'я путінських пропагандистів Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян.

Як пише активіст, цей ролик включали під час святкування Дня міста на Потьомкінських сходах:

Реклама

"Юрій Стоянов – регулярно відвідує окупований Крим та знімався у пропагандистському фільмі "Мост", який розповідає про те, як добре, що окупанти побудували кримський міст. Через свою антиукраїнську позицію мав заборону на в’їзд до України, яка десь зникла, попри регулярне порушення закону про перетин державного кордону. Знаходиться в базі "Миротворець", - пише Ганул.

"Нона Гришаєва – постійно відвідує окупований півострів Крим, також проводила майстер-класи в окупованій Горлівці. Заявляє, що ніякої агресій Росії проти України немає. Також, як і Стоянов, була під забороною в’їзду. Знаходиться в базі Центр Миротворець", – додає він.

Судячи з усього, чиновники взагалі не розуміли, що участь окупантів у кліпі може викликати обурення серед патріотів. Активіст закликав владу в особі президента Володимира Зеленського відреагувати на зазначені дії одеських чиновників і відсторонити їх від посад рішенням РНБО.

Зазначається, що Одеський театр юного глядача влітку скасував виставу "Варшавська мелодія" за участю російської актриси Нонни Гришаєвої. Вона у 2016 році незаконно заїжджала в Крим з території сусідньої Росії.