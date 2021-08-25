"Меркель шокувала": Ющенко назвав винних у провалі ПДЧ для України у 2008 році

Віктор Ющенко висунув звинувачення проти Ангели Меркель / Reuters

Колишній президент Віктор Ющенко заявив про те, що Україна в 2008 році на саміті в Бухаресті не отримала План дій щодо членства в НАТО через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Як підкреслив він в інтерв'ю на каналі Україна 24, це рішення принесло багато розчарувань керівництву України і розв'язало руки президенту Росії Володимиру Путіну.

За словами третього президента, його "шокувало, коли формували свою позицію німецька делегація на чолі з Меркель і Ніколя Саркозі, великий друг Путіна".

За його словами, Саркозі взагалі покинув зал і відмовився спілкуватися.

"Ми зібралися-7-8 президентів - і пішли до Меркель. Саркозі покинув зал, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проект НАТО. Я їй кажу: Коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію в НАТО. Зараз 31%. Так, це третина, але мені здається, за ці два роки в два рази більше. Це перше. А друге, коли ви приймали Іспанію. В Іспанії 17% населення розділяло входження країни в НАТО. А ми хочемо всього лише ПДЧ. Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогоднішнього дня не прийняті і неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення", - підкреслив він.

Нагадаємо, в НАТО підкреслили, що керівництво блоку щодо надання Україні та Грузії Плану дій щодо вступу в Альянс керується рішенням саміту в Бухаресті 2008 року, згідно з яким країни приєднаються до блоку безпеки тоді, коли прийде час.