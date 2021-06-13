Мертва гола жінка в кущах і мухи: у Києві чоловік пішов "у туалет" і побачив труп

Тіло жінки без одягу було виявлено в Шевченківському районі столиці / Київ Оперативний

У Києві випадковий перехожий йшов з боку стадіону Спартак у напрямку Дрогожичів. Дорогою він зайшов у "туалет", але в кущах побачив тіло жінки без одягу, біля якого були мухи. Після цього він побіг на заправку і викликав поліцію. Тіло загиблої, згідно з описом очевидця, було виявлено на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі.

Як повідомляє Київ Оперативний у Telegram, тіло жінки без одягу в кущах і без одягу було знайдено недалеко від заправки на вулиці Олени Теліги.

"Я йшов на Дорогожичі, з боку "Спартака". Я не знав, що на заправках є туалети. Зайшов в кущі, подалі від людей, щоб менше було видно і побачив, що лежить людина, а біля неї мухи. Я побіг відразу на заправку і викликав поліцію", - розповів Анатолій, який побачив тіло загиблої.

На місці події працює слідча група, кінологи та правоохоронці. Деталі події встановлюються.

7 червня в Дарницькому районі Києва на вулиці Бажана виявили труп жінки з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. На місці події було знайдено посвідчення співробітника поліції.