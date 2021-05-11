Заважала бити дружину: на Одещині п'яний чоловік підпалив сусідку (фото)

Жінка отримала важкі опіки / фото: Національна поліція

10 травня в одному з сіл Ананьївської територіальної громади Одеської області п'яний 54-річний чоловік підпалив 38-річну жінку, яка жила по сусідству. Жінка зараз перебуває в лікарні, її стан стабільно важкий, повідомили в прес-службі поліції.

Жінка була госпіталізована з важкими опіками шиї, тулуба і кінцівок.

Що сталося

Як встановили поліцейські, чоловік напився, посварився з дружиною і хотів її побити. Жінка, яка жила по сусідству, намагалася заспокоїти його. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку.

Фото з місця злочину / фото: Національна поліція

Жінці допомогли інші сусіди, які почули крики про допомогу і прибігли на допомогу. Вони ж і загасили палаючу жінку і викликали "швидку" і поліцію.

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