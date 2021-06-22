Місиво з тіл і металу: під Миколаєвом сталася масштабна ДТП

Під Миколаєвом сталася масштабна ДТП / Нацполіція по Миколаївській області

Співробітники главку Національної поліції по Миколаївській області розслідують масштабну автокатастрофу з летальними наслідками. Про це повідомляє відділ комунікації відомства.

Аварія сталася на 89-му кілометрі автомобільної дороги М–14 "Одеса – Мелітополь-Новоазовськ" в Миколаївському районі. За попередньою версією подій, в результаті ДТП за участю легковиків Chery Tiggo, Chevrolet Aveo і Skoda Oktavia, а також Вантажівки DAF в медичний заклад доставлені п'ять осіб з травмами різного ступеня тяжкості у віці від 34-х до 42-х років, у тому числі двоє дітей 2005 і 2013 року народження. Водій і пасажир Chery Tiggo загинули.

Подію кваліфіковано за частиною 3 статті 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб".

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Нагадаємо, раніше, 8 червня нинішнього року, на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їх шестирічна дочка. Загиблий був видатним діячем відомої націоналістичної політичної сили-партії ВО Свобода Едуардом Жмутським.