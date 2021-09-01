Між Україною та окупованим Донбасом утворилася прірва: Ніцой озвучила важливу проблему

Лариса Ніцой висловилася про прірву між материковою Україною та окупованим Донбасом / УНІАН

Для того, щоби ментально повернути жителів територій Донбасу, які вже восьмий рік поспіль живуть в умовах російської окупації, піде дуже багато часу. Розкол поглибився, бо окупанти проводять там агресивну антиукраїнську політику. Таку думку під час чату на Главреді озвучила письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой.

За її словами, Україна не проводить агресивну політику проти тих людей, які живуть в "ЛНР" і "ДНР".

"У нас немає в школах виховання проти них, а в їхніх школах – є", - зазначила вона.

Ніцой додала, що є величезна проблема з окупованими територіями, оскільки Москва перетрушує свідомість цих людей – "вона проводить "перепрошивку" їхньої свідомості".

"І ось уявіть, що буде, коли увіллються в Україну, де досі говорять не про обов'язок говорити українською, а про любов до мови, закликають не грубити ворогам, а лише гладити їх, люди з територій, де йде повномасштабна агресивна і зубаста політика проти України", - зазначила громадська діячка.

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Лариса Ніцой вважає, що панацея лише така - ставати сильними, проводити сильну гуманітарну політику, яка формуватиме українську ідентичність.

"Ми повинні усвідомлювати, що ми, українці – окрема нація, у нас ось така історія, ось такі ось герої, ось таке прагнення, і наш борщ, і землі наші, культура наша така", - резюмувала письменниця.

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Як повідомляв Главред, раніше Лариса Ніцой назвала головну ознаку, як відрізнити українців від росіян.

Крім того, Ніцой заявила, що стаття президента Росії про Україну - це черговий "фас" Путіна для своїх, а для нашої країни – сигнал про те, що "Московія нас нікуди не відпустить і далі буде боротися за свою присутність в Україні".