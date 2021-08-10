МЗС України викликало "на килим" білоруського дипломата через образи Лукашенка

МЗС України висловило протест Білорусі / УНІАН

Сьогодні, 10 серпня, Міністерство закордонних справ України викликало Тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кирила Камишева.

Як йдеться в повідомленні пресслужби відомства, Кирилу Камишеву висловили рішучий протест у зв'язку з грубими заявами Олександра Лукашенка під час вчорашньої пресконференції.

"Білоруського дипломата застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

При цьому у білоруської сторони запросили пояснення у зв'язку з допуском на територію Білорусі так званих "прокурорів" з окупованого Луганська для допиту журналіста Романа Протасевича.

"У разі підтвердження, це буде суперечити раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, в якій цей факт категорично заперечувався", - йдеться в повідомленні МЗС.

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У МЗС також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись російським президентом.

Білоруському дипломату вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

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Заяви Лукашенка про Україну - про що раніше повідомляв Главред:

Білоруський глава держави Олександр Лукашенко допустив визнання Мінськом окупованого Криму територією Росії. Він вважає, що після погіршення відносин з Києвом у нього тепер "розв'язані руки" з питань України. Причому за ним "не заіржавіє" в тому випадку, якщо подібне рішення буде прийнято великим російським бізнесом.

При цьому Лукашенко особисто звинуватив президента України Зеленського у "постачанні бойовиків" і "зброї" на територію Білорусі. На його думку, Зеленський нібито в РБ поставляє і "вибухівку".

Крім того, Лукашенко пригрозив прийти в Україну через білорусько-український кордон без зброї, отримати підтримку "90% українців" і "повернути Україну".