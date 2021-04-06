У МЗС уточнили число українок, затриманих у Дубаї за оголення

В ОАЕ затримали 12 громадянок України, сказав Олег Ніколенко / Zn.ua

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що в Дубаї (найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів) за оголення правоохоронці затримали 12 наших землячок.

У дубайській поліції підтвердили, що дівчата затримані за те, що поширювали у соцмережах непристойні фотографії, розповів спікер МЗС Укрінформу.

Співрозмовник додав, що українки перебувають у слідчому ізоляторі, умови утримання – прийнятні, у них є їжа.

"Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики й поширення у соцмережах фото- і відеоматеріалів непристойного характеру...", – поділився прессекретар.

Ніколенко зазначив, що за правопорушення громадянкам нашої країни загрожує штраф у сумі близько 1 300 доларів і депортація.

Затримання дівчат в ОАЕ за оголення – що необхідно знати

У соцмережах ввечері 3 квітня з'явилися знімки й відео, на яких були зображені 13 оголених дівчат, які позують на балконі у Дубаї. Західні ЗМІ дізналися, що дівчат затримали.

За непідтвердженими відомостями, дівчата брали участь у зйомках, влаштованих у рамках рекламної кампанії. Журналісти з'ясували, що серед затриманих були українки, білоруски та росіянки.

Пізніше у МЗС України поділилися інформацією, що у Дубаї за порушення норм суспільної моралі затримані 11 наших землячок.