Мільярд дерев Зеленського: у скільки Україні обійдеться проєкт президента

Для висадки 1 млрд дерев потрібно приблизно 170 тис. гектарів / УНІАН

Указ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд дерев протягом трьох років буде виконано, а реалізують його на площі 170 тис. га.

Як повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець в інтерв'ю "Інтерфаксу", загальна вартість проєкту складає близько 2 млрд грн.

"Для висадки 1 млрд дерев потрібно приблизно 170 тис.гектарів. Ми вже вишукали до 100 тис. га власних територій, що вимагають залісення - це згарища, території, де ліси були знищені в результаті різних факторів. Ще приблизно до 70 тис.га - це землі місцевої влади", — зазначив глава відомства.

За даними Болоховця, на сьогодні вже понад 20 тис. га знаходяться в стадії передачі від громад до підприємств Держлісагентства.

"Друге питання - фінансування. Нам потрібно 2 млрд грн на три роки. Абсолютно впевнений, що лісова галузь за рахунок детінізації та більш ефективної роботи здатна сама заробити ці гроші. І ми це зробимо", - підкреслив глава відомства.

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Також Болоховець зазначив, що висадка 1 млрд дерев дозволить мінімізувати наслідки глобальної зміни клімату, створити захисні смуги з дерев для захисту від пилових бур, а також збільшити показники лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.

читайте такожУ стилі товариша Сталіна: що не так з ідеєю про висадку мільярда деревГлава Державного агентства лісових ресурсів упевнений, що завдання президента здійсненне, а висадка дерев буде збільшена в наступному році в три рази.

Мільярд дерев Зеленського

У червні цього року президент Володимир Зеленський заявив про те, що підписав указ про старт екологічного проєкту "Зелена країна", метою якого є за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.

"Для цього в найближчі три роки посадимо 1 мільярд дерев", — сказав Зеленський в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія".

Раніше Главред писав, якщо не заборонити рубку лісу в Карпатах, Західну Україну чекає катастрофа. Таку думку озвучив еколог Володимир Борейко.