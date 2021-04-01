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Мільйони готівки, елітні авто і годинник: Порошенко подав декларацію

1 квітня 2021, 15:26

Нардеп і колишній президент України Петро Порошенко, як і належить за законодавством України, подав свою декларацію про доходи за минулий рік.

Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН

Лідер партії Європейська солідарність і колишній президент України Петро Порошенко вказав у декларації 222 мільйони гривень доходів за 2020 рік, колекцію картин російських художників і три елітних автомобілі. Такі дані містяться в електронної декларації політика.

Стверджується, що 214 мільйонів ‒ дивіденди, 7 мільйонів ‒ відсотки за депозитами в Міжнародному інвестиційному банку, 504540 гривень – заробітна плата у Верховній Раді.

Крім того, Порошенко був кінцевим бенефіціаром 26 компаній. Серед витрат колишній президент вказав понад 1,8 мільйона гривень витрат на рекламу, понад 30 мільйонів гривень сплатив за юридичні послуги для захисту у п'ятдесяти кримінальних справах. При цьому п'ятий президент задекларував сплату понад 23 мільйонів гривень податків і військового збору.

Водночас готівковими коштами Порошенко зберігає 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень. Також вказано три автомобілі еліт-класу - Jaguar і два Mercedes-Benz.

Крім цього, Порошенко вказав у декларації ряд колекцій картин, у тому числі і російських майстрів XIX-XX століття (Івана Айвазовського, Ісаака Левітана, Іллі Рєпіна і т. д.), годинників елітних марок Hublot, Breguet, Patek Phillip і A. Beurdei Fila Aaria, меблі, рояль, люстри і т. д.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • 18 лютого - напередодні засідання Ради національної безпеки і оборони – Петро Порошенко заявив, що українська влада хоче ввести санкції проти каналу Прямий.
  • Експрезидент додав, що заради захисту каналу прийняв рішення стати його повноцінним власником.
  • Раніше Прямий офіційно належав колишньому голові Київської міської держадміністрації Володимиру Макеєнку, проте всі називали його каналом Порошенка.
  • Спікер президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що прямий не збиралися карати санкціями.
  • Тим не менш, Порошенко не задекларував покупку телеканалу Прямий в покладений за законодавством десятиденний термін.

Петро Порошенко декларація про доходи новини України
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