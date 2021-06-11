Миле відео: у Києві чоловік ніжно гладив ворону, немов котика

Цей милий випадок стався в районі Здолбунівської та Харківського шосе. Чоловік повертався додому з роботи і вирішив трохи відпочити на лавочці.
У столиці на Позняках чоловік, сидячи на лавочці, ніжно гладив ворону, яка присіла поруч та зовсім не заперечувала. Миле відео зворушило людей в Мережі.
Цей милий випадок стався в районі Здолбунівської та Харківського шосе. Ймовірно, що чоловік повертався додому з роботи і вирішив трохи відпочити на лавочці, пише ТСН.
Біля нього стрибала ворона, яка вирішила підійти впритул до людини - мабуть, вона відчувала, що цей чоловік – дуже добрий. Ворона йому сподобалася, і він вирішив її погладити, немов котика.
На відео видно, як ворона відрила дзьоб від задоволення.
Як раніше писав Главред, у Голосіївському районі Києва ворони нападали на людей, пробили жінці голову.
Інцидент трапився на проспекті Науки.
Автор: Катерина Трохимчук