Миле відео: у Києві чоловік ніжно гладив ворону, немов котика

Чоловік ніжно гладив ворону / скріншот

У столиці на Позняках чоловік, сидячи на лавочці, ніжно гладив ворону, яка присіла поруч та зовсім не заперечувала. Миле відео зворушило людей в Мережі.

Цей милий випадок стався в районі Здолбунівської та Харківського шосе. Ймовірно, що чоловік повертався додому з роботи і вирішив трохи відпочити на лавочці, пише ТСН.

Біля нього стрибала ворона, яка вирішила підійти впритул до людини - мабуть, вона відчувала, що цей чоловік – дуже добрий. Ворона йому сподобалася, і він вирішив її погладити, немов котика.

На відео видно, як ворона відрила дзьоб від задоволення.

Як раніше писав Главред, у Голосіївському районі Києва ворони нападали на людей, пробили жінці голову.

Інцидент трапився на проспекті Науки.