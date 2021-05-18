Міненерго зажадало від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії / Reuters

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка з проханням заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі закону Про сертифікацію "Укренерго" №1396-ІХ, що надав йому таке право.

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичної Спільноти (Російської Федерації та Республіки Білорусь), ухваливши відповідне рішення", - зазначено у листі від 17 травня, який є в розпорядженні видавництва Энергореформа.

На думку міністра, орієнтація на імпорт е/е з країн-не членів Енергоспільноти суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України з ENTSO-E, вказавши на підготовку до відділення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до Європейської мережі.

Імпорт електроенергії з Росії - про що йшлося раніше: