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Міненерго зажадало від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії

18 травня 2021, 15:14
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Орієнтація на імпорт електроенергії з країн-не членів Енергоспільноти суперечить стратегічним цілям України, переконаний міністр енергетики.

Електроенергія
Міненерго зажадало від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії / Reuters

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка з проханням заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі закону Про сертифікацію "Укренерго" №1396-ІХ, що надав йому таке право.

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичної Спільноти (Російської Федерації та Республіки Білорусь), ухваливши відповідне рішення", - зазначено у листі від 17 травня, який є в розпорядженні видавництва Энергореформа.

На думку міністра, орієнтація на імпорт е/е з країн-не членів Енергоспільноти суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України з ENTSO-E, вказавши на підготовку до відділення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до Європейської мережі.

Імпорт електроенергії з Росії - про що йшлося раніше:

  • 18 березня 2020 року Кабмін де-факто запровадив заборону на імпорт російських електрики й вугілля. З 1 квітня 2020-го глава Мінекономіки запропонував запровадити додаткове спеціальне мито на електроенергію та всі типи вугілля (крім антрацитового й коксівного) для потреб енергетики й металургійної промисловості - у розмірі 65%.
  • 23 січня в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від'єднання України від енергосистеми з Росією і Білоруссю. Водночас Вітренко підкреслив, що такий крок буде в інтересах України, її енергетичної безпеки.
  • 1 лютого дві українські компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.
  • 13 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює сертифікацію оператора передачі електроенергії згідно з вимогами Євросоюзу. Серед іншого документ передбачає введення заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Міненерго електроенергія заборона імпорту новини України Герман Галущенко
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