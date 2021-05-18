"Міністропад" триває: Степанова відправили у відставку

Степанова відправили у відставку / УНІАН

Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку сьогодні, 18 травня.

Верховна Рада підтримала відповідне подання прем'єраміністра. "За" проголосували 292 депутати.

Як заявив у Верховній Раді прем'єрміністр України Денис Шмигаль, основною причиною подання на звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова є зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.

"Основна причина подання - це незадовільні темпи вакцинації і поставок вакцин, фактично постійне перенесення їх термінів",- заявив Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що темпи вакцинації свідчать про незадовільну роботу МОЗ і міністра як менеджера.

У своєму виступі з трибуни міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що питання, що стосуються організації вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань на COVID-19, є функціоналом головного санітарного лікаря, проте він з себе не знімає відповідальності за цю роботу.

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Також Степанов відповів на слова прем'єр-міністра Максима Степанова.

"За словами прем'єрміністра України Дениса Шмигаля, це подання на відставку пов'язане, як з'ясувалося, з провалом вакцинації... це дивно", - заявив Степанов.

Результати голосування за відставку Максима Степанова

Зазначимо, Верховна Рада також прийняла рішення відправити у відставку міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко, а також міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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