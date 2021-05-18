"Міністропад" триває: Степанова відправили у відставку

Верховна Рада підтримала відповідне подання прем'єра.
Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку сьогодні, 18 травня.
Верховна Рада підтримала відповідне подання прем'єраміністра. "За" проголосували 292 депутати.
Як заявив у Верховній Раді прем'єрміністр України Денис Шмигаль, основною причиною подання на звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова є зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.
"Основна причина подання - це незадовільні темпи вакцинації і поставок вакцин, фактично постійне перенесення їх термінів",- заявив Шмигаль.
Шмигаль підкреслив, що темпи вакцинації свідчать про незадовільну роботу МОЗ і міністра як менеджера.
У своєму виступі з трибуни міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що питання, що стосуються організації вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань на COVID-19, є функціоналом головного санітарного лікаря, проте він з себе не знімає відповідальності за цю роботу.
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Також Степанов відповів на слова прем'єр-міністра Максима Степанова.
"За словами прем'єрміністра України Дениса Шмигаля, це подання на відставку пов'язане, як з'ясувалося, з провалом вакцинації... це дивно", - заявив Степанов.
Результати голосування за відставку Максима Степанова
Зазначимо, Верховна Рада також прийняла рішення відправити у відставку міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко, а також міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Відставка Максима Степанова - про що раніше повідомляв Главред:
- 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній написала у Facebook, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
- Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія назвав причини ймовірної відставки керівника МОЗ Максима Степанова. За словами Арахамії, Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.
- Арахамія також заявив, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У свою чергу Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.