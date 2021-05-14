Міністри економіки і транспорту йдуть у відставку - нардеп

За даними нардепа Гончаренка, глава Міністерства економіки Ігор Петрашко і глава Мінтрансу Владислав Криклій вже написали заяви про відставку.
Два члени українського Кабінету-керівник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій – вирішили піти зі своїх посад. Про це 14 травня повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Партії європейська солідарність (політсила Петра Порошенка) Олексій Гончаренко.
Він стверджує, що обидва міністри подали заяви про відставку
Однак, пише Гончаренко, керівник МОЗ Максим Степанов відмовився писати заяву. І питання щодо його відходу з посади фракція Слуга народу в Раді розгляне в понеділок, 17 травня.
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Відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля:
- Повідомлялося, що в лютому нинішнього року на Банковій ведуть переговори з можливими кандидатами на пост прем'єр-міністра. В офісі президента збираються організувати відставку Дениса Шмигаля і мають намір запропонувати призначити новим прем'єром главу Нафтогазу Андрія Коболєва, в. о міністра енергетики Юрія Вітренко або голови Нацбанку Кирила Шевченка.
- Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко 8 лютого заявив, що влада не проводить консультацій з питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- У посібнику фракції Слуга народу 11 лютого також спростували плани щодо відставки уряду. Заступник фракції Олександр Корнієнко підкреслив, що питання поки не обговорюється.
Автор: Дмитро Відоменко