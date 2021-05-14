Міністри економіки і транспорту йдуть у відставку - нардеп

Ігор Петрашко / УНІАН

Два члени українського Кабінету-керівник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій – вирішили піти зі своїх посад. Про це 14 травня повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Партії європейська солідарність (політсила Петра Порошенка) Олексій Гончаренко.

Він стверджує, що обидва міністри подали заяви про відставку

Однак, пише Гончаренко, керівник МОЗ Максим Степанов відмовився писати заяву. І питання щодо його відходу з посади фракція Слуга народу в Раді розгляне в понеділок, 17 травня.

Владислав Криклій / УНІАН

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