Мінні поля не завадили: з "ДНР" втекла дівчинка-підліток

Під Горлівкою до позицій української армії прийшла дівчинка, яка втекла з "ДНР" / Скріншот з mvs.gov.ua

У п'ятницю, 27 травня, пізно ввечері біля селища міського типу Верхньоторецьке Донецької області до позицій Збройних сил України з території, захопленої бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки", прийшла 16-річна дівчинка.

Дівчинка відпочивала з друзями, а потім подолала мінні поля та спеціально прийшла на лінію розмежування, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці з'ясували, що "гостя" жила разом з бабусею-опікуном у захопленій Горлівці та має паспорт "ДНР".

Дівчинка сказала, що хоче жити на підконтрольній Києву території. Також вона стверджувала, що має родичів у західній частині нашої держави.

"...ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей", – додали у відомстві.

У Горлівки до позицій української армії прийшла дівчинка, яка втекла з "ДНР" / Скріншот з mvs.gov.ua

Раніше у сервісі TikTok був оприлюднений "крик душі" молоді з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Відео записала Євгенія Батрун. Дівчина говорила, що вся молодь у "ЛДНР" думає так: "…я хочу з**батися звідси".