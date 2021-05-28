Мінні поля не завадили: з "ДНР" втекла дівчинка-підліток

Дівчинка сказала, що не хоче жити на території, захопленій бойовиками.
У п'ятницю, 27 травня, пізно ввечері біля селища міського типу Верхньоторецьке Донецької області до позицій Збройних сил України з території, захопленої бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки", прийшла 16-річна дівчинка.
Дівчинка відпочивала з друзями, а потім подолала мінні поля та спеціально прийшла на лінію розмежування, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Правоохоронці з'ясували, що "гостя" жила разом з бабусею-опікуном у захопленій Горлівці та має паспорт "ДНР".
Дівчинка сказала, що хоче жити на підконтрольній Києву території. Також вона стверджувала, що має родичів у західній частині нашої держави.
"...ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей", – додали у відомстві.
Раніше у сервісі TikTok був оприлюднений "крик душі" молоді з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Відео записала Євгенія Батрун. Дівчина говорила, що вся молодь у "ЛДНР" думає так: "…я хочу з**батися звідси".
Агресія Росії на Донбасі
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.
Між підконтрольною та непідконтрольною Києву територією є лінія розмежування.