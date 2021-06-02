Мінськ насолив Києву: радить не використовувати повітряний простір України

У Мінську примусово посадили літак Ryanair / Reuters

Білорусь має намір звернутися до Ради ІКАО для оцінки правомірності дій України та інших держав, які встановили заборони і обмеження на використання свого повітряного простору.

Як повідомили Белта у Департаменті з авіації Мінтрансу, прийняте Україною рішення про обмеження використання повітряного простору країни білоруськими повітряними суднами порушує положення низки міжнародних клнвенцій.

"Дане обмеження, що завдає шкоди білоруській авіакомпанії Белавіа та особам, які користуються її послугами, було введено без попередніх переговорів для врегулювання можливих розбіжностей, що також є порушенням Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань щодо Білорусі", - підкреслили у відомстві.

У Мінтрансі РБ нагадали про катастрофу літака авіакомпанії Сибір в 2001 році, катастрофу літака Malaysia Airlines України в 2014 році, а також "загрозу в 2016 році застосування військової сили щодо повітряного судна авіакомпанії Белавіа".

"З урахуванням цих інцидентів виникають сумніви в достатності забезпечення Україною безпеки польотів і авіаційної безпеки, а також в її об'єктивності і неполітизованості в оцінках по відношенню до Білорусі. У зв'язку з цим авіаційна влада Білорусі не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України", - йдеться в повідомленні.

"Також викликає питання щодо об'єктивності і неполітизованості кваліфікації низкою держав, включаючи Україну, ситуації з рейсом авіакомпанії Ryanair FR4978, що мала місце 23 Травня, їх мовчання щодо екстреної посадки повітряного судна цієї ж авіакомпанії в Берліні через повідомлення про бомбу буквально через тиждень", - додали в білоруському відомстві.

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Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: