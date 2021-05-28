Торгова війна: Мінськ обмежує імпорт українських товарів

Білорусь запроваджує режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.
Білорусь запроваджує режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів, повідомив торговий представник України Тарас Качка.
Як написав він у своєму Facebook, Білорусь вводить обмежувальні заходи строком на 6 місяців.
"За оперативною інформацією, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів", - розповів торговий представник України.
За даними Качки, таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.
Список категорій товарів з України:
- кондитерські вироби;
- шоколад;
- соку;
- пиво;
- плити ДСП і ДВП;
- шпалери;
- Туалетний папір та упаковка;
- Цегла, керамічна плитка;
- скляні ампули;
- сільгосптехніка для посіву;
- Пральні машини та меблі.
"Такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними", - додав Качка.
Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер паливо в Україну доведеться доставляти морем.
Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною:
Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення ввести спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.
Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі).
Крім того, мито вводиться у вантажні автомобілі для аварійного ремонту, Автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.
Ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.