Торгова війна: Мінськ обмежує імпорт українських товарів

Білорусь запровадила нові ліцензії для імпорту українських товарів / УНІАН

Білорусь запроваджує режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів, повідомив торговий представник України Тарас Качка.

Як написав він у своєму Facebook, Білорусь вводить обмежувальні заходи строком на 6 місяців.

"За оперативною інформацією, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів", - розповів торговий представник України.

За даними Качки, таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.

Список категорій товарів з України:

кондитерські вироби;

шоколад;

соку;

пиво;

плити ДСП і ДВП;

шпалери;

Туалетний папір та упаковка;

Цегла, керамічна плитка;

скляні ампули;

сільгосптехніка для посіву;

Пральні машини та меблі.

"Такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними", - додав Качка.

Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер паливо в Україну доведеться доставляти морем.

Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною:

Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення ввести спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.

Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі).

Крім того, мито вводиться у вантажні автомобілі для аварійного ремонту, Автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.

Ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.