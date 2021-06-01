Мінськ прикрутить Києву бензиновий краник: різко знизить постачання палива

Білорусь скоротить поставки бензину А-95 в Україну / WOG

У червні 2021 року білоруська нафтова компанія поставить в Україну близько 10 тис. тонн бензину марки А-95.

Про це йдеться в матеріалі enkorr з посиланням на джерело в білоруській нафтовій галузі.

"У п'ятницю питання знову було винесено на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис. т", – повідомив співрозмовник, який побажав залишитися неназваним.

Відзначається, що рішення було приємно після резонансу, який отримала новина про намір БНК обнулити поставки цієї марки в червні.

Нагадаємо, що нормативний обсяг поставок білоруського бензину в Україну становить 55 тисяч тонн на місяць.

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Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер паливо в Україну доведеться доставляти морем.

Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною: