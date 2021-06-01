Мінськ прикрутить Києву бензиновий краник: різко знизить постачання палива

Україна не дорахується десятків тисяч тонн білоруського бензину.
У червні 2021 року білоруська нафтова компанія поставить в Україну близько 10 тис. тонн бензину марки А-95.
Про це йдеться в матеріалі enkorr з посиланням на джерело в білоруській нафтовій галузі.
"У п'ятницю питання знову було винесено на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис. т", – повідомив співрозмовник, який побажав залишитися неназваним.
Відзначається, що рішення було приємно після резонансу, який отримала новина про намір БНК обнулити поставки цієї марки в червні.
Нагадаємо, що нормативний обсяг поставок білоруського бензину в Україну становить 55 тисяч тонн на місяць.
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Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер паливо в Україну доведеться доставляти морем.
Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною:
- Раніше повідомлялося про те, що Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів строком на 6 місяців.
- Таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.
- Під обмеження потрапили імпорт В Білорусь: кондитерських виробів, шоколаду, соків, пива, плит ДСП і ДВП, туалетного паперу і упаковки, цегли, керамічної плитки, скляних ампул, с/г техніки для посіву, пральних Маші і меблів.
- Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення ввести спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.
- Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі).
- Крім того, мито вводиться у вантажні автомобілі для аварійного ремонту, Автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.
- Ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.