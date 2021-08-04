МОЗ назвало "ексклюзивні" симптоми Дельта-штаму

Коронавірус Дельта має особливі симптоми / Reuters

Симптоми COVID-19 при інфікуванні штамом Дельта істотно відрізняються від інших варіантів коронавірусу, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Лихоманка, головний біль, біль у горлі і нежить поширені, в той час як кашель і втрата нюху або смаку зустрічаються рідше. Також повідомляється про більш серйозні симптоми, включаючи погіршення слуху, шлунково-кишкові проблеми і утворення згустків крові, які призводять до загибелі тканин і гангрени", - зазначено в повідомленні.

Дослідження китайських вчених показало, що концентрація вірусу в крові інфікованої людини з штаму Дельта в 1000 разів вище, ніж у заражених диких штамів. Це, як зазначають у МОЗ, говорить про те, що інфікований даним штамом хворий набагато частіше випускає вірус у зовнішнє середовище. Тому він так стрімко поширюється.

Більше того, в профільному відомстві стверджують, що ймовірність тяжкого перебігу захворювання при зараженні Дельта-штамом значно вище, якщо людина не отримала вакцину від коронавірусу.

А ось повністю щеплені люди переносять хворобу асимптомально, в крайньому випадку, в більш легкій формі.

Тим часом, ВООЗ стверджує, що штам Дельта не є більш смертельним, ніж інші види COVID-19.

Вакцинація в Україні:

З початку прищепної кампанії в Україні було вакциновано 3 759 405 осіб. 3 759 403 з них отримали одну дозу, дві дози вкололи 2 151 799 особам. Всього проведено 5 911 202 щеплення.