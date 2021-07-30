МОЗ назвало кількість українців з антитілами до коронавірусу

Мобільні бригади протягом п'яти тижнів по всіх регіонах проводили забір крові і опитували українців.
Антитіла до коронавірусу є, як мінімум, у 40% українців. Про це в п'ятницю, 30 липня, з посиланням на дані дослідження повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
"Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначені антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домену S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, ймовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", - йдеться в повідомленні.
Однак, експерти стверджують, що зазначений показник слід розцінювати як мінімальну частку українців, інфікованих SARS-CoV-2 з початку пандемії. І зазначають, що фактична кількість насправді більша.
На результати дослідження впливають такі фактори:
- частина людей в певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домену S1-протеїну, але має антитіла до інших білків - це буде додатково оцінено в рамках дослідження;
- через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;
- рівні антитіл могли бути заниженими для виявлення лабораторними методами або можуть перебувати на рівні нижче порогу конкретної тест-системи.
При цьому, повний звіт дослідницька команда планує підготувати до початку осені.
Як збирали дані про наявність антитіл до COVID - 19 в українців:
Збір даних проводили 54 мобільні бригади з 7 червня по 9 липня 2021 року. Вони здійснювали забір крові та опитували українців про їхній досвід захворювання коронавірусом, поведінку під час пандемії, дотримання карантинних норм, соціально-демографічних факторах, які можуть вплинути на інфікування.
Всього в дослідженні взяли участь 154 інтерв'юери, 168 медпрацівників, 87 працівників і волонтерів Товариства Червоного Хреста.
Також для аналізу відібрали зразки крові у 6398 здорових дорослих людей, третина з яких проживає в сільській місцевості, третина - в обласних центрах, і ще третина - в інших містах і селищах міського типу.
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Вакцинація в Україні: що про це відомо
- Станом на 30 Липня щеплення отримали 5 376 124 українців.
- У МОЗ планують впровадження в країні додаткових антиепідемічних заходів - в першу чергу введення спеціального QR-коду, за яким українців будуть пропускати в публічні місця, розповів головний санлікар України Ігор Кузін.
- Також влада країни прийняла рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Так, особам, які не вакциновані і повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.