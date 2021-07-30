МОЗ назвало кількість українців з антитілами до коронавірусу

Майже у половини громадян країни є антитіла до COVID - 19 / Reuters

Антитіла до коронавірусу є, як мінімум, у 40% українців. Про це в п'ятницю, 30 липня, з посиланням на дані дослідження повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначені антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домену S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, ймовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", - йдеться в повідомленні.

Однак, експерти стверджують, що зазначений показник слід розцінювати як мінімальну частку українців, інфікованих SARS-CoV-2 з початку пандемії. І зазначають, що фактична кількість насправді більша.

На результати дослідження впливають такі фактори:

частина людей в певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домену S1-протеїну, але має антитіла до інших білків - це буде додатково оцінено в рамках дослідження;

через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;

рівні антитіл могли бути заниженими для виявлення лабораторними методами або можуть перебувати на рівні нижче порогу конкретної тест-системи.

При цьому, повний звіт дослідницька команда планує підготувати до початку осені.

Як збирали дані про наявність антитіл до COVID - 19 в українців:

Збір даних проводили 54 мобільні бригади з 7 червня по 9 липня 2021 року. Вони здійснювали забір крові та опитували українців про їхній досвід захворювання коронавірусом, поведінку під час пандемії, дотримання карантинних норм, соціально-демографічних факторах, які можуть вплинути на інфікування.

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Всього в дослідженні взяли участь 154 інтерв'юери, 168 медпрацівників, 87 працівників і волонтерів Товариства Червоного Хреста.

Також для аналізу відібрали зразки крові у 6398 здорових дорослих людей, третина з яких проживає в сільській місцевості, третина - в обласних центрах, і ще третина - в інших містах і селищах міського типу.

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