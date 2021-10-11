МОЗ проводить раптові перевірки шкільних їдалень: у чому причина

МОЗ почало перевіряти шкільні їдальні / REUTERS

Відсьогодні, 11 жовтня, МОЗ почало проводити раптові перевірки шкільних їдалень по всій Україні на наявність стефілокку.

Співробітників, у яких виявлять інфекцію, відсторонять від роботи до повного одужання, інформує пресслужба МОЗ.

"З 11 жовтня Міністерство охорони здоров'я почало раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на носійство золотистого стафілокока", - йдеться в повідомленні.

Виявлені носії інфекції будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень раніше анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Реформа шкільного харчування", який пройшов у Дніпрі.

Реклама

"У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм - люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока", - сказав міністр.

читайте такожMust have У їдальні: чим годуватимуть дітей у садочках та школах з 1 вересня

За його словами, відомство схвалене рішення впровадити додатковий контроль і розпочати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій, зокрема, золотистого стафілокока.

Раніше Главред повідомляв про те, що навчальний рік 2021-2022 розпочався в Україні традиційно 1 вересня. І тепер українські школярі з нетерпінням очікують канікул.

Дати канікул кожен навчальний заклад може визначати самостійно. Однак відпочинок від навчання для школярів не повинен перевищувати 30 днів (крім літнього періоду). В осінній період ситуацію з канікулами багато в чому визначатиме епідеміологічна ситуація в країні. Є можливість, що дата початку канікул буде зрушена вперед, якщо Україна потрапить в "червону" зону.