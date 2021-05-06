МОЗ вивів з червоної відразу чотири області: які саме

МОЗ вивів з червоної зони відразу п'ять областей / УНІАН

В Україні червону і помаранчеву зони коронавірусу карантину скоротили відразу на п'ять областей, а жовта зона при цьому розширилася до і зараз в неї входять 15 регіонів. Відповідну інформацію опублікували представники прес-служби МОЗ України.

Наприклад, з червоної зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Житомирська області. Перші три перейшли в жовту зону, остання − в помаранчеву.

З помаранчевої в жовту перейшли також Дніпропетровська та Рівненська області.

У підсумку червоними залишаються лише три області − Запорізька, Полтавська та Сумська. У помаранчевій зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ − в жовтій зоні.

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