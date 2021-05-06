МОЗ вивів з червоної відразу чотири області: які саме

Представники пресслужби Мінохорониздоров'я повідоили про те, що з червоної коронавірусної зони з 6 травня були виведені відразу кілька регіонів України.
В Україні червону і помаранчеву зони коронавірусу карантину скоротили відразу на п'ять областей, а жовта зона при цьому розширилася до і зараз в неї входять 15 регіонів. Відповідну інформацію опублікували представники прес-служби МОЗ України.
Наприклад, з червоної зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Житомирська області. Перші три перейшли в жовту зону, остання − в помаранчеву.
З помаранчевої в жовту перейшли також Дніпропетровська та Рівненська області.
У підсумку червоними залишаються лише три області − Запорізька, Полтавська та Сумська. У помаранчевій зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ − в жовтій зоні.
читайте такожЩе чотири області на порозі виходу з червоної зони карантину - Ляшко
Коронавірус в Україні:
- Станом на ранок четверга, 6 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 038 жителів країни. У тому числі захворіла 271 дитина і 113 медпрацівників.
- За минулі 24 години госпіталізовано 1 849 осіб; летальних випадків - 374, одужали 14 351 осіб,
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків covid-19 зареєстрували у м.Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.