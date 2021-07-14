Світ перебуває на межі нової хвилі пандемії коронавірусу - ВООЗ

Пандемія не за горами / Reuters

Незабаром світ спіткає нова хвиля пандемії коронавірусу. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в середу, 14 липня.

"Зараз ми знаходимося на ранніх етапах третьої хвилі", - підкреслив Гебрейесус.

На минулому тижні в світі дуже зросли захворюваність і смертність від коронавірусної інфекції. Крім цього, значно збільшилось число летальних випадків.

"Штам "Дельта" є одним з головних факторів нинішнього зростання показників передачі інфекції, що підігрівається збільшеними соціальними контактами і мобільністю, а також непослідовним застосуванням перевірених заходів в галузі охорони здоров'я та соціальних заходів", - зазначив Гебрейесус.

Він заявив ,що "незабаром він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став".

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Крім того, Гебрейесус сказав, що у ВООЗ шоковані нерівністю в доступі до вакцин від коронавірусу в світі

Відомо, що велика частина населення Землі ще не отримали ніяких вакцин.

Також глава ВООЗ заявив, що механізм доступу до вакцин COVAX "може працювати", але масштаби його діяльності "все ще занадто малі", до цього часу здійснено поставки "лише трохи більше 100 млн доз".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті підтвердили COVID-штам Дельта. Індійський штам коронавірусу виявили у батьків чоловіка, який нещодавно повернувся з Санкт-Петербурга, де "Дельта" вже набрав обертів.

Незважаючи на те, що зараз інфіковані вже вдома, лікування було дуже складним. Люди перебували в реанімації.

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