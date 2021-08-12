Миру на танках Росії не буде: Україна поставила Москві жорстку умову щодо фінішу війни на Донбасі

Війна на Донбасі / УНІАН

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на заяви Росії про "деградування" ситуації з безпекою на Донбасі.

За словами Ніколаєнка, Росія "відчайдушно намагається перекласти відповідальність з хворої голови на здорову" за конфлікт на сході України.

"Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов'язань все частіше підміняється гучними політичними заявами. РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв'язаний нею збройний конфлікт з Україною: віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату", — заявив Ніколенко.

За його словами, жителі тимчасово окупованих українських територій потребують "альтернативи руйнівній політиці "русского мира".

"У Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо. Разом з партнерами Україна продовжить працювати над нейтралізацією спільних загроз безпеці, поліпшення добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування, повернення в активний Порядок денний Кримської проблематики", — підкреслив речник МЗС.

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За його словами, Україна та її партнери і надалі налаштовані досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

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Нагадаємо, 10 серпня Російські незаконні збройні формування на Донбасе за добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення, один з них загинув. Під обстріли бойовиків потрапили позиції операції об'єднаних сил поблизу Водяного, в напрямку Невельського, поруч з Мар'їнкою, неподалік з Нью-Йорком, Катеринівкою, біля села Піски, а також Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.

При обстрілі російські бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси, артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети 120-го калібру, автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.