Немовля годували коров'ячим молоком і водою з колодязя: у Харкові померла 3-місячна дівчинка

У дитини відмовили одразу кілька органів через важке харчове отруєння / pixabay

В Харківській області померла тримісячна дівчинка - у дитини було важке харчове отруєння. За її життя боролися спочатку районні лікарі, а потім обласні, але врятувати не змогли. Спричинити отруєння могло коров'яче молоко, яким годували дитину.

Маленька Карина потрапила в лікарню з такими симптомами як діарея, млявість і температура під 40 Сº, передає ТСН. Спочатку немовля оглянула місцевий фельдшер і направила в районну лікарню. Там дівчинці почали ставити крапельниці, дитині стало трохи краще, але не надовго. Стан немовляти залишався важким.

Того ж дня швидка доставила дівчинку в реанімацію інфекційної лікарні в Харкові. Медики намагалися врятувати її майже чотири доби. Але попри всі зусилля немовля померло. За словами лікарів, у дитини відмовили одразу кілька органів через важке харчове отруєння.

Медики припускають, що Карина могла отруїтися коров'ячим молоком. Його не можна давати немовлятам щонайменше до півроку. Крім того молоко розводили колодязною водою, а в ній могли бути шкідливі нітрати.

За фактом смерті дитини поліція почала перевірку.

Як повідомляв Главред, під Одесою батьки замучили своїх дітей - в результаті недбалого ставлення захворіло і померло немовля, а друга дитина почала відставати в розвитку. Правоохоронці оголосили подружжю підозру у злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за малолітніми дітьми. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.